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春節交通運輸 台東監理站規畫5項疏運方案

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影
台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影

110年春節連假從 2月10日到16日共7天，除台灣好行刷卡半價，大眾運具刷卡轉乘票價優惠等措施，台東監理站提早1天規畫5項運輸方案，也請民眾盡量搭乘大眾運輸工具。

監理站規畫的方案包括「在地有腳租車優惠」、「增設高雄、台東0999直達臨時線」、「增設台東市區飯店0988接駁臨時線」和「客運票價及轉乘優惠」，也配合台鐵紅眼加班列車增開「鼎東客運8181紅眼班車」。

返鄉或旅遊搭乘公路客運抵達台東後，憑票根向18家合作租賃業者租用汽、機車，可享50元至200元不等的折價優惠；回程憑租車證明及客運來回票或購票證明，可再請領每車每次汽車200元、機車100元的票價補助。

台東交通不便，連假期間開闢高鐵左營站直達台東轉運站的0999客運路線，單程350元，來回650元；台東地區也開設市區飯店接駁臨時線0988，經過桂田喜來登、福康、峇里、假期和娜路彎酒店和會館，憑0988路線票根入住合作飯店，可換小禮物或享飯店優惠，可透過「ibus公路客運」及「幸福公路」等APP規畫行程。

晚間公共運輸則協調鼎東客運於2月9日、10日和15、16日加開經玉長公路的「8181玉里、寧埔、成功」路線，將配合台鐵疏運及台東縣府新春返鄉專車。

台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影
台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影
台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影
台東監理站為春節交通規畫5項疏運方案。記者施鴻基／攝影

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