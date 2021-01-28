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影／封館消毒嚇壞網友 漢來美食：台中店配合食安稽查

聯合報 / 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市食安處祕書蔡文哲說明，漢來海港城餐廳台中店因民眾用餐後身體不適，食安處獲報後已派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者暫停營業，檢驗結果最快兩周後出爐。圖／台中市食安處提供
台中市食安處祕書蔡文哲說明，漢來海港城餐廳台中店因民眾用餐後身體不適，食安處獲報後已派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者暫停營業，檢驗結果最快兩周後出爐。圖／台中市食安處提供

漢來海港城餐廳官網昨晚粉專宣布營業調整公告，「漢來海港台中店因內部調整1/28(四)停止營業一天」，由於正值衛福部桃園醫院染疫群聚感染疫情增溫，時機敏感，不少網友擔心是否中鏢？貼文「現在這樣講都有一點敏感呢」、「和桃園有關嗎？」

漢來美食表示，昨天接獲民眾反映，指稱25日到漢來海港城餐廳台中店用餐，也有公司到台中店尾牙聚餐，餐後返家陸續有49人出現腹瀉等身體不適症狀，其中有12人就醫，2人仍在住院治療中，衛生局獲報後前往公司採集食餘、環境及人體檢體送驗。

漢來美食指出，台中店昨晚決定今日暫停營業一天，進行現場環境消毒，也釐清發生原因，因此今天訂餐的消費者已通知延期或退費；而身體不適的客人也將給予退費及補償。新冠肺炎疫情嚴峻，停業會造成民眾質疑與恐慌，但仍全力配合衛生局稽查。

台中市政府食品藥物安全處祕書蔡文哲說明，該自助式餐廳因民眾用餐後身體不適，食安處已派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者停業三天，視其改善狀況複查，檢驗結果最快兩周後出爐。

蔡文哲說，有民眾於1月24日至25日期間，至這家餐廳用餐後，出現嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀，累計共有49人不適，其中有12人就醫。台中市食品藥物安全處昨天獲報後，派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者暫停營業，檢驗結果最快兩周後出爐，屆時食品中如檢出病原菌，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若調查結果明顯與食品有因果關係，將移送司法偵辦。

另外，餐廳現場也查獲多起缺失項目，包括牆壁角落不潔、砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫不潔、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，已責令業者限期改善，屆期若未改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

漢來海港城餐廳官網昨晚粉專宣布營業調整公告，「漢來海港台中店因內部調整1/28(四)停止營業一天」。圖／翻攝自漢來海港自助餐廳官網
漢來海港城餐廳官網昨晚粉專宣布營業調整公告，「漢來海港台中店因內部調整1/28(四)停止營業一天」。圖／翻攝自漢來海港自助餐廳官網

衛生局 冰箱 疫情

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