挺防疫無名英雄！家樂福登記即送720元線上購物金

繼蝦皮購物相挺部立桃園醫院，捐贈50萬蝦皮購物金予被隔離的醫護相關人員，供採買隔離期之日用品，向台灣勇敢的醫護人員致上敬意。家樂福也宣布向所有第一線的防疫人員送上每人720元購物金，隨時線上添購各種防疫、生活用品。

自1月29日起至2月4日期間，凡疾管中心、機場防疫、醫師/護理、救護、警消、居家檢疫對象、各地方衛生局處等防疫相關人員，至家樂福線上購物登入或註冊會員，並至活動網站登記表單，並上傳可識別身份之相關證件/文件，即可登記領720元購物金（以線上購物折價券發放），每會員/每識別資訊限贈乙次。

不管是防疫、消毒各類日用品，還是無法出門只能在家吃喝、運動強身，都可以透過家樂褔線上購物訂購，平台上超過2萬件商品，滿800元即免運費，當日配專區最快2小時即可的到貨。