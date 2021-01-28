影／打造「無煤台灣」 環團籲朝野合作訂無煤期程表

包括台灣健康空氣行動聯盟(ACT)等多個反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手合作，通過立院決議文，訂定台灣無煤期程表。

由於立法院可能在周五休會前表決通過主決議文，要求中火10座亞臨界燃煤機組在2035年全部除役，台灣健康空氣行動聯盟等中南部環團今天北上召開記者會，並分別拜會各黨團，希望朝野立委攜手通過2032年終結公(民)營煤電的台灣無煤期程決議文，讓台灣成為一個沒有汙染的生活環境。

環團訴求的決議文包括以下五點：一、中火煤電應在2030年提前全部除役。二、運轉將超過35到39年的全台最老舊興達燃煤4機組應在今年度全部除役：三、麥寮煤電逐年減煤20%，2025除役煤轉氣：四、新林口和大林超超臨界煤電廠應在運轉屆滿15年提前除役：2030(新林口)及2032(大林)；五、亞臨界的和平煤電應在2026除役。