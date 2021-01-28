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影／打造「無煤台灣」 環團籲朝野合作訂無煤期程表

攝影中心 / 記者杜建重／即時報導
包括台灣健康空氣行動聯盟等反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手通過2032年終結公(民)營煤電的台灣無煤期程決議文，讓台灣成為一個沒有汙染的生活環境。記者杜建重／攝影
包括台灣健康空氣行動聯盟等反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手通過2032年終結公(民)營煤電的台灣無煤期程決議文，讓台灣成為一個沒有汙染的生活環境。記者杜建重／攝影

包括台灣健康空氣行動聯盟(ACT)等多個反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手合作，通過立院決議文，訂定台灣無煤期程表。

由於立法院可能在周五休會前表決通過主決議文，要求中火10座亞臨界燃煤機組在2035年全部除役，台灣健康空氣行動聯盟等中南部環團今天北上召開記者會，並分別拜會各黨團，希望朝野立委攜手通過2032年終結公(民)營煤電的台灣無煤期程決議文，讓台灣成為一個沒有汙染的生活環境。

環團訴求的決議文包括以下五點：一、中火煤電應在2030年提前全部除役。二、運轉將超過35到39年的全台最老舊興達燃煤4機組應在今年度全部除役：三、麥寮煤電逐年減煤20%，2025除役煤轉氣：四、新林口和大林超超臨界煤電廠應在運轉屆滿15年提前除役：2030(新林口)及2032(大林)；五、亞臨界的和平煤電應在2026除役。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，美國總統拜登承諾2035達標無煤無油無天然氣的電力淨零碳排，他在上任第一天即簽署美國重返巴黎協定，一步步兌現他選前淨零碳排的承諾。然而中部綠委們如果決議中火煤電在2035年全部除役，雖值得肯定，但無化石燃料的能源轉型進度，恐將大幅落後，因此他呼籲媒電除役年限應從30年降為25年。

包括台灣健康空氣行動聯盟等多個反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手合作，通過立院決議文，訂定台灣無煤期程表。 記者杜建重／攝影
包括台灣健康空氣行動聯盟等多個反煤環團上午在立法院召開記者會，呼籲朝野攜手合作，通過立院決議文，訂定台灣無煤期程表。 記者杜建重／攝影
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（中）表示，中部綠委們決議中火煤電在2035年除役，雖值得肯定，但能源轉型進度仍將大幅落後，因此他呼籲媒電除役年限應從30年降為25年。記者杜建重／攝影
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（中）表示，中部綠委們決議中火煤電在2035年除役，雖值得肯定，但能源轉型進度仍將大幅落後，因此他呼籲媒電除役年限應從30年降為25年。記者杜建重／攝影

中火 立法院 林口

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