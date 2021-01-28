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momo購物網攜手中華郵政「i郵箱」取貨服務！新增全台及離島2,400點位取貨
網購宅配總是擔心家裡沒人代收嗎？momo購物網宣布即日起正式攜手中華郵政公司加入「i郵箱」取貨服務，讓消費者取貨時間、地點更加彈性，24小時皆能於全台2,400個「i郵箱」點位（包含台灣、澎湖、金門、馬祖）進行快速取貨。
根據momo購物網統計，每月選擇非宅配取貨平均件數高達42萬件，顯示許多消費者因無人代收訂單商品而選擇能24小時彈性取件的配送方式。以往momo購物網非宅配取貨方式包含全台4大超商超過1萬個店點以及台灣大哥大近千家門市，即日起再攜手中華郵政公司新增2,400個「i郵箱」取貨點位，擴大momo購物網取貨的便利性。
中華郵政「i郵箱」布建範圍深入捷運車站、學校宿舍、民眾活動中心、圖書館及醫院等，特別鎖定交通樞紐、學生族群密集及澎湖七美島、望安島等小型離島地區，採用一次性簡訊密碼及獨立式儲格設計，保護消費者隱私及取件安全，商品包裝材積小於34 X 24 X 47公分皆適用i郵箱取貨購物。
想要體驗「i郵箱」24小時取貨的消費者，只要於momo購物網站上商品頁面配送方式有標示「i郵箱」選項，點選 「直接購買」加入購物車，完成結帳後於收到商品到貨通知3日內至指定「i郵箱」點位，輸入手機號碼末3碼及取件碼，短短20秒即可完成取件，輕鬆解決無人代收網購商品的困擾。
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