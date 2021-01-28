防雨天路滑足下驚魂 消基會籲鞋具應訂防滑標準

日前作家劉墉在臉書披露，穿著名牌運動鞋卻在雨天險些滑倒，差點被急駛上前來的汽車輾到。消基會今天表示，坊間不少標榜防滑性的鞋品充斥市面，但其真實性缺乏國家標準予以規範，呼籲主管機關儘速檢討一般鞋具的國家標準，納入鞋底摩擦係數測試，以作為市場抽測的法定依據，以及業者遵循的依規。

劉墉之後向鞋子業者反映，業者僅同意退還鞋款，但對於鞋子產品的安全與防滑設計，既不認為有設計之失當，也不認為有安全上的不妥。消基會表示，此事經劉墉披露後，引起廣大回響。消基會經聯絡與了解，發現在鞋具產品的國家標準項目上，一般鞋具的防滑性能未定應強制施檢項目。

消基會認為，依商品標示法及消費者保護法相關規定，主管機關可以儘速要求業者主動揭露防滑力及摩擦係數商品資訊，督促業者在鞋具商品上，清楚標示鞋具的正確使用方法與注意事項，以彌補目前警語與標示普遍不足的缺漏，以致力充實消費資訊，維護消費者的安全與權益。

此外，業者應針對商品或廣告標榜防滑、止滑、抗滑性能的鞋具，提供可以查驗的檢測資訊，以供佐證，以示負責商品安全。如涉有廣告不實，應儘速下架後，修正產品或廣告資訊，避免誤導消費者。業者亦應依法於商品包裝明確載明鞋具防滑能力及鞋底摩擦係數等資訊，並清楚標示商品使用方法與注意事項警語，建議可於商品吊牌明顯處進行標示，善盡告知責任。

依消費者保護法相關規定，企業經營者於提供服務時，對於購買商品之空間與附屬設施仍應確保其安全性。消基會呼籲企業經營者應在營業場所以及所涵蓋的公共場域與騎樓等樓地板，設置相關的防滑保護措施、且應於營業場地及騎樓明顯處，設立顯著警示標語，提醒民眾天雨路滑需留意腳步，以保障消費者及用路民眾的安全。

消基會提醒消費者，選購鞋具時，應要求銷售人員提供機能性的佐證資料。若遇雨天，應穿著鞋材及鞋紋具防滑力的產品。此外，建議民眾應定期檢視鞋底紋路耗損情形，如鞋跟處的紋路溝痕深度少於2公厘(mm)，應避免在雨天使用，如鞋跟紋路呈現磨平狀，就應進行更換，降低使用上的風險。