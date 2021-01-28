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清明有4天連假 離島機票下周一上午9時開放訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
清明連假離島機票下周一開放訂位。本報資料照片
清明連假離島機票下周一開放訂位。本報資料照片

今年清明有四天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1514架次，計14萬3426個座位數，並自2月1日（下周一）上午9時起開放訂位。

民航局說，清明假期自4月2日至4月5日，規畫4月1日至4月6日為航空疏運期，共計六天。清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）802架次、7萬4542個座位數；金門航線524架次、5萬6084個座位數；馬祖航線188架次、1萬2800個座位數；上述三離島航線共計提供1514架次、14萬3426個座位數，並已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次清明連假於尖峰時段4月1日至4月3日台灣出發往離島方向，以及4月4日至4月6日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局再次提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，民航局也提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。

航線 民航局 金門

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