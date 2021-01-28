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全馬硬撐完賽險斷送路跑生涯！中西醫助跑友重返跑場

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師徐瑋璟提醒，預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，可自行多做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子。圖／亞大醫院提供
醫師徐瑋璟提醒，預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，可自行多做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子。圖／亞大醫院提供

台中40歲陳姓男子熱愛跑馬拉松，某次賽事因準備不足，硬撐跛腳完賽，導致一踩地就足跟內側刺痛，就醫確診為足底筋膜炎，擔心斷送跑馬拉松生涯，所幸經接受復健科增生療法及中醫科針灸治療，得以重返運動場練跑，期待在賽事中大展身手。

亞洲大學附屬醫院脊椎及疼痛治療中心復健科醫師徐瑋璟提醒，通常九成以上的患者經過保守治療都能好轉，若要預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，可自行多做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子，才能達到保護足底筋膜之效。

徐瑋璟說，足底筋膜炎通常是因為足跟內側筋膜反覆的微小撕裂傷造成，常見工作久站，或反覆行走，尤其鞋底堅硬不適更易發生；近年來長跑賽事風行，跑者常因過度訓練或追求紀錄，縱使身體已經發出警訊，仍勉強練跑，在反覆受傷下，成為足底筋膜炎的受害者。

徐瑋璟指出，這名患者因跑步時肌肉不堪負荷，使得足底筋膜過度拉伸，造成撕裂傷，不但嚴重影響工作、生活，也因腳痛耽誤日常跑步訓練，擔心斷送跑馬拉松生涯，所幸透過復健科增生療法及中醫科針灸治療，才讓他重返運動場。

徐瑋璟強調，治療足底筋膜炎除了針對疼痛部位給予藥物和復健治療外，若有扁平足或高弓足，則可搭配適當鞋墊穿著，假設症狀持續難治，會透過超音波導引下的增生療法治療、體外震波治療以修復組織。

脊椎及疼痛治療中心中醫師吳俊昌說，中醫治療以傷科手法調整足部及骨盆區結構的失衡，使力線回正，以解除足底筋膜的張力，針灸治療調節及平衡經絡氣血，而使結構得以維持，療效可以長久。

筋膜炎 復健 中醫

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