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冬天吃鍋不增胖 醫師曝掌握這3大關鍵

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院肝膽腸胃科醫師黃泰銘說，吃火鍋時不要吃太燙的食物或喝太燙的湯，可能會造成食道受傷。圖／豐原醫院提供
豐原醫院肝膽腸胃科醫師黃泰銘說，吃火鍋時不要吃太燙的食物或喝太燙的湯，可能會造成食道受傷。圖／豐原醫院提供

冬天民眾最喜歡吃熱呼呼的火鍋，但想要吃鍋又不增胖，似乎有點難度，豐原醫院肝膽腸胃科醫師黃泰銘表示，只要掌握吃鍋三大關鍵，「湯底、火鍋料及沾醬」，就可以輕鬆減少熱量上身。

豐原醫院肝膽腸胃科醫師黃泰銘說，很多人喜歡在冷冬中喝熱湯，因此火鍋的「湯底」就變得相當重要，如果選擇脂肪比較高的湯底，像是豚骨高湯、麻辣湯、酸菜白肉等當鍋底，熱量就會變得比較高。

再來就是「火鍋料」，如魚餃、蛋餃、起司球、丸類等加工食品，都是熱量較高的食材；主食以含油脂量很多的雪花牛（豬）、霜降牛（豬）等肉類食用，一餐吃下來，熱量不增加都難。

最後使用的「沾醬」，如果又選擇像是味道濃郁、油脂高的沙茶醬，或是豆瓣醬、辣椒醬等，高湯底、高配料、高沾醬，三高加在一起食用，冷冬中吃鍋就變得容易增胖。

黃泰銘建議民眾，「湯底」以蔬菜或昆布為主，「火鍋料」以雞肉、瘦肉、海鮮等原型食物及蔬菜食用，再搭白醋加少許醬油做為「沾醬」，則可減少熱量攝取，就能吃鍋不增胖。

另外，吃火鍋時不要吃太燙的食物或喝太燙的湯，因為很燙的食物如果馬上吞到食道，進入食道即便沒感覺燙到，卻可能已造成食道受傷，慢性食道受傷可能衍變食道病變，甚至還會提高食道癌罹患機率。

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