過年吃壞身體？醫推「五色五物」 抗老化又恢復疲勞

過了一個春節，少不了家族團聚、大吃大喝，但口無節制之下，也很容易不小心就吃壞了身體。日本最近就有媒體分享，有哪些推薦的食物，可以讓人吃得好又吃得安心。

根據日本媒體「女性自身」報導，日本外科醫生刑部恒男認為，白米、砂糖等「白色食物」容易引起糖化、酸化，嚴重甚至可能造成糖尿病、心肌梗塞、易老化等症狀。而對抗這些疾病的方法，就是攝取「有色食物」。像是綠色可以預防癌症、黃色防治動脈硬化、紅色防治骨質疏鬆症、茶色治憂鬱、黑色防老化等等。

刑部指出，只要持續攝取這五色食品兩週，就能看到明顯的效果。並且在這五色中，各推薦一種共五種食品，如下：

綠色：「綠茶」預防失智

綠茶的「兒茶素」有強力抗酸化作用，一天喝2杯綠茶，可以降低46%失智風險。女性一天喝5杯綠茶，更可減少腦梗塞62%風險、以及胃癌30%風險。另外，常喝綠茶的人，得到流感的機率也少一般人三分之一。

黃色：「蛋」預防動脈硬化

蛋黃長久以來都給人膽固醇過高的印象，然而膽固醇其實也是分成「好膽固醇」（HDL-C）與「壞膽固醇」（LDL-C）兩種，造成動脈硬化的其實都是後者，前者反而有助於改善。只要吃的蛋不是糟糕的蛋，品質夠好，那就不用擔心會影響身體健康。

紅色：「番茄」預防骨質疏鬆、肌肉老化

番茄特有的「番茄紅素」擁有比維他命C高3700倍的抗酸化力，可保持肌膚常保年輕，更能預防體內的動脈硬化、糖尿病、癌症等等。維他命C也有預防骨質疏鬆的效果。一天可以吃2.5個番茄，或者飲用半罐番茄汁。

茶色：「納豆」預防憂鬱症

納豆的主要成分「納豆激酶」能促進血液循環，預防腦梗塞和心肌梗塞，也含有預防乳癌的成分。另外納豆中還有形成「血清素」的氨基酸，防止憂鬱症，可以每天吃一包納豆保持健康。

黑色：「芝麻」預防老化、恢復疲勞

芝麻的「芝麻素」擁有強大的抗酸化功能，在預防老化及恢復疲勞上有著顯著的效果。另外想防止宿醉，吃點芝麻（如在下酒菜中撒點芝麻）也很有幫助。而且芝麻還能促進新陳代謝，對減肥也有功效。