快訊

為上班族打氣！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看

明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角運勢旺一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年吃壞身體？醫推「五色五物」 抗老化又恢復疲勞

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫師推薦可攝取「五色」食品，保持身體健康。例如黑色的芝麻就有防老化的功效。圖片來源／ingimage
日本醫師推薦可攝取「五色」食品，保持身體健康。例如黑色的芝麻就有防老化的功效。圖片來源／ingimage

過了一個春節，少不了家族團聚、大吃大喝，但口無節制之下，也很容易不小心就吃壞了身體。日本最近就有媒體分享，有哪些推薦的食物，可以讓人吃得好又吃得安心。

根據日本媒體「女性自身」報導，日本外科醫生刑部恒男認為，白米、砂糖等「白色食物」容易引起糖化、酸化，嚴重甚至可能造成糖尿病、心肌梗塞、易老化等症狀。而對抗這些疾病的方法，就是攝取「有色食物」。像是綠色可以預防癌症、黃色防治動脈硬化、紅色防治骨質疏鬆症、茶色治憂鬱、黑色防老化等等。

刑部指出，只要持續攝取這五色食品兩週，就能看到明顯的效果。並且在這五色中，各推薦一種共五種食品，如下：

綠色：「綠茶」預防失智

綠茶的「兒茶素」有強力抗酸化作用，一天喝2杯綠茶，可以降低46%失智風險。女性一天喝5杯綠茶，更可減少腦梗塞62%風險、以及胃癌30%風險。另外，常喝綠茶的人，得到流感的機率也少一般人三分之一。

黃色：「蛋」預防動脈硬化

蛋黃長久以來都給人膽固醇過高的印象，然而膽固醇其實也是分成「好膽固醇」（HDL-C）與「壞膽固醇」（LDL-C）兩種，造成動脈硬化的其實都是後者，前者反而有助於改善。只要吃的蛋不是糟糕的蛋，品質夠好，那就不用擔心會影響身體健康。

紅色：「番茄」預防骨質疏鬆、肌肉老化

番茄特有的「番茄紅素」擁有比維他命C高3700倍的抗酸化力，可保持肌膚常保年輕，更能預防體內的動脈硬化、糖尿病、癌症等等。維他命C也有預防骨質疏鬆的效果。一天可以吃2.5個番茄，或者飲用半罐番茄汁。

茶色：「納豆」預防憂鬱症

納豆的主要成分「納豆激酶」能促進血液循環，預防腦梗塞和心肌梗塞，也含有預防乳癌的成分。另外納豆中還有形成「血清素」的氨基酸，防止憂鬱症，可以每天吃一包納豆保持健康。

黑色：「芝麻」預防老化、恢復疲勞

芝麻的「芝麻素」擁有強大的抗酸化功能，在預防老化及恢復疲勞上有著顯著的效果。另外想防止宿醉，吃點芝麻（如在下酒菜中撒點芝麻）也很有幫助。而且芝麻還能促進新陳代謝，對減肥也有功效。

老化 憂鬱症 失智 癌症 心肌梗塞

延伸閱讀

給有求生慾望的人！醫曝世上最可怕六件事 網認證：經典名句

嬤讓2歲孫吃生魚片狂吐？醫生喊母湯「這兩種人別碰生食」

叫外送炒飯一開全是恐怖「黑色小點」 網無奈：想騙我是胡椒

用吃的禦寒！中醫推三種家常食材 有效防治「冷感冒」

相關新聞

網友初四遊墾丁驚見「衛生紙花朵」 保險套「屍體」扔滿山

美麗的貓鼻頭向來是墾丁的著名地標之一，在觀景台上能一眼望遍巴士海峽和台灣海峽壯觀海景；但如果您看到的不是海景，而是這些「衛生紙花朵」，甚至是疑似有民眾在山間進行性行為「野戰」後的保險套屍體，會作何感想呢？

收假日國5北上回堵4.5公里 達4條件高乘載可望提早解除

今天為初五收假日，國道5號北上今早9點半出現回堵，雪隧南口排隊車潮約4.5公里，今下午2時起北上實施高乘載，高公局預估，...

過年吃壞身體？醫推「五色五物」 抗老化又恢復疲勞

過了一個春節，少不了家族團聚、大吃大喝，但口無節制之下，也很容易不小心就吃壞了身體。日本最近就有媒體分享，有哪些推薦的食物，可以讓人吃得好又吃得安心。

拿了錢總是馬上花光？三招養成儲蓄習慣 收拾房間是第一步

雖然儲蓄是件好習慣，不過拿了錢要忍著不花，總是說得簡單做得難。尤其又到了年節時分，大人領年終，小孩拿紅包，看似荷包滿滿，但一不注意，花個精光也是可能是一瞬間的事。日本媒體「CanCam」就分享三招秘訣，可以養成儲蓄習慣，防止自己亂花。

塞完了？ 今天收假日 蘇花路廊北上車流順暢

蘇花路廊昨天北返車流爆大量，全日達到2萬2829輛次，車流一直塞到今天凌晨才紓解；今天雖是春節連假收假日，但北上車流較昨...

明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角 運勢旺一年

農曆春節連假結束後，公司行號、工廠會陸續開工，根據傳統，不少公司都會選擇在年初五或初六上班，然後會自行或請命理老師挑選良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。