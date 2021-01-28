注意圖形化標誌！ 一張圖看春節高乘載、國道匝道封閉

春節將至。交通部高公局說，春節連假於國1、國3及國5部分路段及時段實施高乘載管制。已規畫於實施高乘載管制交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制日期及時段。

高公局表示，為利民眾於實施高乘載管制交流道入口前快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

至於設在管制交流道入口處告示牌，高公局說因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

以下為今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段如下：

一、2月12～14日（初一至初三），每日6至12時，國5南港系統南向入口。

二、2月14～16日（初三至初五），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口（結束時間視交通狀況機動調整）。

三、2月14及15日（初三、初四），每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道北向入口。

另為分散車流，高公局說，連假期間實施部分交流道入口時段性封閉，請多利用替代道路。

今年春節連假實施匝道封閉之路段及時段如下：

一、2月10～14日（小年夜至初三），每日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

二、2月12～14日（初一至初三），每日0至24時，封閉國1平鎮、埔鹽系統南向入口。

三、2月14及15日（初三、初四），每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。