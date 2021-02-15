不用苦苦限制熱量！「一日一餐蛋白餐」更有明顯減重效果

一如前述，限制熱量攝取的減重方式會先減掉肌肉再減掉脂肪。肌肉除了可撐起我們的身體，也能提升體溫，更重要的是，在基礎代謝之中，肌肉是最消耗熱量的部分，其代謝熱量的速度居然是脂肪的三倍！這意味著如果減掉肌肉，基礎代謝率將大幅下滑。

而且肌肉除了消耗熱量，還有許多其他的功能。例如大家都知道，我們能運動全都是因為帶有肌肉，但比較鮮為人知的是，位於內臟外側的腹肌或背肌可避免內臟受到外力撞擊。此外，肌肉就像是蓄水槽，有避免脫水的作用。

另一項非常值得我們關注的功能，就是提升免疫力！免疫細胞的能源來自名為麩胺酸的胺基酸，而肌肉存有許多這種胺基酸，所以肌肉增加有助於提升免疫功能。

承上所述，肌肉量下降代表我們難以維持體態，也很容易脫水，免疫力也會下滑，就算真的瘦下來，生活也會陷入不便。

而且過於極端的限制熱量會導致肌肉量與代謝率下滑，體溫也難以維持，而身體為了留住熱量，會以脂肪彌補流失的肌肉，久而久之，就會演變成肥胖的體質。

不過，限制熱量攝取的確是減重的必要步驟。不管每天多麼認真運動，只要攝取的熱量高於消耗的熱量，就絕對不可能瘦得下來。所以要瘦，就不能再吃跟以前一樣的食物。

限制熱量攝取的減重法若持續兩週以上，很有可能反而變成肥胖體質，所以重點在於什麼時候停止限制熱量的攝取，只要在肌肉量減少，代謝速度下滑之前就先停止限制熱量，就能維持體重與肌肉量。

能輕鬆改造身體的方法，就是我大力推薦的蛋白質減重法。其原理主要是將早餐換成蛋白質菜色而已，不需要特別的運動。

熱量限制減重法與蛋白質減重法的比較

將早餐換成低熱量的蛋白質菜色，就能減少一整天攝取的總熱量！而且在一日之計的早晨攝取蛋白質，每天的各種活動（例如走路、拿包包、曬衣服）都會變成增加肌肉的運動。

假設晚餐也吃雞胸肉或豬菲力這類高蛋白質、低脂肪的菜色，中午就可以自由地吃。如此一來，不用太努力限制熱量的攝取，也能得到明顯的減重效果。

Point ・限制熱量攝取是減重必要的步驟 ・限制熱量攝取最多兩週！ ・將早餐改成蛋白質菜色，可減少熱量攝取

本文出自采實文化《1個月-7kg 奇蹟蛋白質減重法》，作者： 土田隆、譯者： 許郁文，未經同意禁止轉載。

本文出自采實文化《1個月-7kg 奇蹟蛋白質減重法》，作者： 土田隆、譯者： 許郁文，未經同意禁止轉載。