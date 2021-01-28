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三峽恩主公醫院擴建洗腎中心 每月可服務3000人次

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三峽恩主公醫院擴建洗腎中心，從36床擴增至45床，未來將階段性再增至60床，屆時每月約可服務4000人次。圖／三峽恩主公醫院提供
三峽恩主公醫院擴建洗腎中心，從36床擴增至45床，未來將階段性再增至60床，屆時每月約可服務4000人次。圖／三峽恩主公醫院提供

新北市三峽恩主公醫院為擴大對腎臟病友的服務，去年開始擴建透析(洗腎)中心，血液透析床數從原先的36床擴增至45床，未來將階段性擴大血液透析照護能量至60床，照顧更多腎臟病友，盼透過改善環境與硬體設備，提升醫療服務品質，讓腎友們獲得最好的照護。

恩主公醫院吳志雄院長表示，原透析中心位於復興醫療大樓10樓，僅有36床，每月平均服務約2600人，隨著國內洗腎人數的攀升，原有的透析床數已不敷使用，院方決定打造全新的透析中心，新的透析中心增至45床，預估每月服務量可達3000人次，接下來將階段性擴增至60床，預計每月可服務可超過4000人次。

恩主公醫院醫療副院長、腎臟科主任林建宇說，「慢性腎臟病若及早介入照護，可延緩進入洗腎階段」，周全的整合性照護相當重要，除了腎臟專科醫師，醫院亦提供慢性腎臟病衛教師與營養師組成的專業團隊，為民眾提供全方位的照顧及諮詢服務，希望著眼於慢性腎病前期預防，以延緩惡化。

腎臟科未來將提供更好的健康與照護品質，透過結合心臟內、外科等多專科的團隊，使治療階段更加完善。

新的透析中心具備智能血液透析管理系統，可完整記錄洗腎流程的護理資料，原本要手寫記錄的血壓、脈搏、血液流速等等，均改為智能化自動上傳，還能做到1小時後的低血壓預測警報，不僅提升醫療精準度，也大幅減少護理人員來回穿梭於病床的時間。

洗腎 腎臟病 血液透析

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