15縣市低溫特報！ 強冷氣團來襲低溫探10度 愈晚愈冷

強烈大陸冷氣團下午來襲，中央氣象局說，愈晚會愈冷。氣象局稍早也針對15縣市發布低溫特報，低溫下探10度，務必注意保暖。

氣象局低溫特報顯示，今晚至30日清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

以下為黃色燈號（寒冷）區域：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。