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醫界研究間質幹細胞降低4成肺損發炎 新冠重症現生機

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
天主教耕莘醫院院長林恆毅透過一項動物研究證實，間質幹細胞能有效改善急性肺部損傷(ARDS)，大幅降低發炎指數四至五成，並公開發表於期刊，希望提高新冠肺炎重症生存率。圖／林恆毅提供
天主教耕莘醫院院長林恆毅透過一項動物研究證實，間質幹細胞能有效改善急性肺部損傷(ARDS)，大幅降低發炎指數四至五成，並公開發表於期刊，希望提高新冠肺炎重症生存率。圖／林恆毅提供

幹細胞療法常用於治療腦中風及遺傳疾病，國內一項最新動物研究證實，間質幹細胞能有效改善急性肺部損傷(ARDS)，大幅降低發炎指數四至五成，醫界認為，這會為新冠肺炎重症確診者開啟另一扇救命之窗。

ARDS通常是肺部不明水腫或出血，原因從肺炎、休克到外傷等皆有可能，天主教耕莘醫院院長、胸腔內科主治醫師林恆毅表示，ARDS占新冠肺炎重症患者一半以上死因，過去的SARS或流感重度患者一發生ARDS，也常因呼吸衰竭有相當高的致死率，臨床上多以呼吸器、改變病患體位俯臥通氣、施打鎮定劑為主要處置，屬於緩解治療。

台灣急診醫學會指出，ARDS是一種快速產生的廣泛性肺泡損傷伴隨臨床上嚴重低血氧，在所有接受呼吸器治療的病患中，仍有高達23%會併發ARDS，而雖然ARDS造成的死亡率已隨著時代的演進有慢慢下降之趨勢，但目前嚴重ARDS病患28天的死亡率仍高達46%，現今仍然沒有一個確切有效治療方式。

為了從藥物找出治療線索，耕莘醫院正進行一項動物臨床實驗，林恆毅表示，實驗過程把間質幹細胞注射至急性肺損傷老鼠身上，發現跟沒有注射間質幹細胞的肺損傷小鼠相比，前者發炎指數下降40到50%，而且肺部病理切片報告也呈現明顯改善的情況，顯示受肺泡組織、肺水腫有修復作用，此實驗發現已於2020年10月公開發表在American Journal of Translational Research期刊。

林恆毅說，幹細胞治療在國內多為腦神經受損修復相關研究，這次率先把幹細胞應用於肺損傷，目前看來動物功效性試驗數據不錯，希望對ARDS提高生存率帶來幫助，當然也希望為國內疫情增添一道新防線。

此次疫情嚴峻的美國也有幹細胞治療相關投入，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）今年初就發表一項報告，指出運用臍帶間質幹細胞療法的一個月後，85歲以下新冠肺炎患者的存活率高達100%。

幹細胞 新冠肺炎 患者

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