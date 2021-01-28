中國大陸蟬聯我農產品外銷最大國 衰退2成依存度仍高

中國大陸多年來蟬聯我國農產品外銷最大國，對中國大陸依存度高；根據農委會農業貿易統計資料，2020年我國農產品外銷中國大陸10億1733萬7000美元，比2019年同期12億7493萬3000美元衰退20.2%；農委會分析，主要是受到新冠肺炎疫情影響，運費高漲所致；但從中國大陸進口農產品，產值卻略增1.9%。

整體2020年台灣農產品外銷出口產值為49億1233萬7000美元，比2019年同期55億7844萬4000美元減少11.9%；2020年農產品進口產值為152億8432萬4000美元，比2019年同期156億9885萬8000美元略減2.6%，逆差103.7億美元，比2019年同期逆差95.8億美元，擴大7.9億美元。

根據農業貿易統計顯示，我國農產品出口前十大國家中，中國大陸占比20.7%，除了排名第三名的美國、第八名的澳洲、第九名的加拿大出口值分別增加7.5%、1.8%、3.4%以外，其餘國家全衰退；排名第七的泰國出口值衰退29%為最多，中國大陸衰退20.2%，我國最看重的日本外銷市場，則衰退16.5%。

整體農產品出口衰退嚴重，包括茶葉及其製品衰退16.5%、苗木(花卉除外)衰退57%；整體畜產品衰退21.5%、水產品整體衰退21%。但細項也有成長品項，如稻米外銷成長76%、釋迦成長12%、鬼頭刀成長13%、芒果增18%及香蕉增39%。

農委會國際處長林家榮表示，過去一年因為新冠肺炎疫情影響，海空運費高漲，去年上半年美日疫情尚未嚴峻，因此我國上半年外銷仍暢旺都有正成長，隨著去年下半年美日益情嚴峻，海空運費逐漸高漲，加上中國大陸疫情在去年下半年改善，因此外銷訂單又回到中國大陸，對於比較遠距國家的外銷、不如上半年好。

林家榮說，我國農產品一直希望開拓更遠的消費市場，如中東、澳洲、加拿大，都希望能進一步開發，但去年因為運費影響，不如預期能突破過去的外銷樣態，中國大陸仍我農產品重要的市場。

他表示，疫情仍持續，但為了拓展更多外銷，規畫今年在新加坡超市舉辦水產品行銷活動，另視海外疫情狀況，輔導公會組團參加重要國際水產專業展爭取訂單；由於中國大陸仍為我重要外銷市場，今年針對柑橘類、釋迦、香蕉、芭樂、蜜棗及柚子等，仍將持續提供出口中國大陸的拓銷獎勵。