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柯文哲：北市取消夜櫻、陽明山花季活動 並有人流管控

聯合報 / 記者林麗玉曾學仁／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季活動全部取消。但北市府不能禁止老百姓去內湖、陽明山賞花，不過人流管制還是會稍微控制一下。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季活動全部取消。但北市府不能禁止老百姓去內湖、陽明山賞花，不過人流管制還是會稍微控制一下。記者林麗玉／攝影

新冠肺炎疫情升溫，台北市接下來的大型活動，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季等要不要取消？台北市長柯文哲今天表示，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季活動全部取消。但北市府不能禁止老百姓去內湖、陽明山賞花，不過人流管制還是會稍微控制一下。

由於內湖夜櫻、陽明山都是空曠地區，如何人流管制？柯文哲說，北市府還是會避免讓民眾有群聚活動，不過以陽明山為例，陽明山比較空曠，所以人流管制方式，是設置「旅遊警示」，例如若陽明山人流太多，地區就會標註為紅區警戒，告訴大家人太多不要再去，除了透過網路的警示，也會透過交通管制進行人流控管。

至於過年是否還有拜廟行程？柯文哲說，目前他過年的拜廟行程，看起來是取消。

陽明山 北市 柯文哲

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