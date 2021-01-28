地震儀可以分辨核爆和地震嗎？ 蔡英文問倒鄭明典

蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，聽取氣象局長鄭明典介紹辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發加菜金，感謝氣象站工作同仁的辛勞付出。鄭明典在臉書自己爆料被蔡總統現場發問的問題問倒，就是「那麼遠，我們的地震儀真的可以量到地下核爆嗎？可以分辨核爆和一般地震？」引起網友討論。

鄭明典表示，他現場沒資料，「這應該值得請地震中心補充說明吧！」蔡英文總統的問題引起網友討論，有網友打趣「這題很有『深度』」、「這題不能用技術解，要用隱喻」、「地下核爆的偵測依靠的是衛星對放射線異常的追蹤吧」、「地震跟核爆波形不一樣」、「可以！因為震源機制不同，就是力在三軸方向的分布不同，地震比較像扯東西斷掉的力，爆炸就是都往外爆開」、「核試驗產生的地震波與正常地震不同，很容易檢測和分辨出來」、「蔡教授出的考題都好難」。

鄭明典也在臉書介紹鞍部站，指有個山洞裡的小密室。看紀錄，鞍部站曾經有10人的大編制，還蓋了不小的宿舍區，宿舍區啟用時間和山洞密室相同。山洞裡是第一代的世界標準地震測報網的儀器，那是1960年代初期，美國用來監測蘇聯核子試爆的系統，想必設站當初應該是很有隱密的需求。「這種東西當然要秀給總統看，只差現場不能玩玩人工地震」。