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地震儀可以分辨核爆和地震嗎？ 蔡英文問倒鄭明典

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地震儀可以分辨核爆和地震嗎？蔡英文問倒鄭明典

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
蔡英文總統（右）日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，問倒氣象局長鄭明典（左）。圖／取自鄭明典臉書
蔡英文總統（右）日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，問倒氣象局長鄭明典（左）。圖／取自鄭明典臉書

蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，聽取氣象局長鄭明典介紹辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發加菜金，感謝氣象站工作同仁的辛勞付出。鄭明典在臉書自己爆料被蔡總統現場發問的問題問倒，就是「那麼遠，我們的地震儀真的可以量到地下核爆嗎？可以分辨核爆和一般地震？」引起網友討論。

鄭明典表示，他現場沒資料，「這應該值得請地震中心補充說明吧！」蔡英文總統的問題引起網友討論，有網友打趣「這題很有『深度』」、「這題不能用技術解，要用隱喻」、「地下核爆的偵測依靠的是衛星對放射線異常的追蹤吧」、「地震跟核爆波形不一樣」、「可以！因為震源機制不同，就是力在三軸方向的分布不同，地震比較像扯東西斷掉的力，爆炸就是都往外爆開」、「核試驗產生的地震波與正常地震不同，很容易檢測和分辨出來」、「蔡教授出的考題都好難」。

鄭明典也在臉書介紹鞍部站，指有個山洞裡的小密室。看紀錄，鞍部站曾經有10人的大編制，還蓋了不小的宿舍區，宿舍區啟用時間和山洞密室相同。山洞裡是第一代的世界標準地震測報網的儀器，那是1960年代初期，美國用來監測蘇聯核子試爆的系統，想必設站當初應該是很有隱密的需求。「這種東西當然要秀給總統看，只差現場不能玩玩人工地震」。

蔡總統還問了一個問題：「為什麼觀測坪裡要放那麼大一個蒸發皿？」鄭明典說，感覺就是高考題目。有網友表示，「我覺得不大可能是許願用的吧」，鄭明典妙回「心誠則靈，也不能說完全沒道理」。

蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，問「為什麼觀測坪裡要放那麼大一個蒸發皿？」圖／取自鄭明典臉書
蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，問「為什麼觀測坪裡要放那麼大一個蒸發皿？」圖／取自鄭明典臉書
蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，參觀山洞密室。圖／取自鄭明典臉書
蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，參觀山洞密室。圖／取自鄭明典臉書

地震 鄭明典

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