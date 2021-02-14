遺物整理師第一手觀察：他們萬萬沒想到，自己的親友竟死於孤獨死

前言

我從事遺物整理兼特殊清掃的工作，是始於二十二歲，來到今年，正好已滿五年。

我還清楚記得第一次踏入孤獨死的現場時，那種不可思議的感覺。那間突然失去主人的屋子，宛如時間靜止了般，過去以來的生活、人生，完全被停止在那裡。

孤獨死，在現今的日本，正持續增加中。

日本的孤獨死

（本文出自《或許，我就這樣一個人走了：在時光靜止的孤獨死模型屋裡，一位遺物整理師重現「死亡終將造訪」的生命場景》，未經同意禁止轉載。） 所謂的孤獨死，就是在無人看顧的狀態下死於自宅，從死亡後到被人發現已經過數日的狀態。據說，在日本，每年約有三萬人孤獨死。這十年來，孤獨死成為電視或雜誌經常取材報導的社會問題，也是每個人耳熟能詳的詞彙。

不過，我以為孤獨死並不是糟糕的事。畢竟誰也無法阻止死亡，況且許多人也期望在待慣了的家中往生（此時說成「自宅死」或「自然死」 ，或許更為貼切），而不是在醫院或養老中心等處。所以孤獨死本身並無不是，問題在於距離被發現的時間長短。

我被委託的案件，一年下來大概有三百七十件以上，其中六成是遺物整理，近四成是孤獨死的特殊清掃。尤其在夏季，往往是因異樣的惡臭傳開之後才被發現，因此孤獨死的委託案件必然也就隨之增多了。

就我個人目前經手的孤獨死現場來看，從死亡後到被發現，時間最長的是兩年。換言之，兩年的期間，無人察覺，只有死者獨自等著被發現。有些案例縱使是兩代同住於一個屋簷下，但死者被發現時甚至已經是一週以後。或許聽來匪夷所思，卻是實際的現實。由此不難理解，當事人與家人、朋友或鄰居已經沒有交流對話了。因為，孤獨死就是與周遭的溝通不足所引發的問題。

然而為什麼只有在日本，孤獨死才多到足以形成社會問題的程度呢？由於國外很少有所謂的孤獨死，因此在對日本的狀況感到震驚之餘，國外媒體也屢屢報導。

在日本，隨著核心家庭化，高齡者為了不成為子女的負擔，希望獨自住在自己已習慣了的舊家；還有看護設施所費不貲或設施不足，因而難以利用等問題。儘管如此，最重要的是，大多數人從未意識到自己可能成為事件的當事者。許多委託人都提過，他們萬萬沒想到，自己的親友竟死於孤獨死。

（本文出自《或許，我就這樣一個人走了：在時光靜止的孤獨死模型屋裡，一位遺物整理師重現「死亡終將造訪」的生命場景》，作者小島美羽，未經同意禁止轉載。)