春節連假可望好天氣 彭啟明：沒有較強冷空氣影響趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天開始有一波冷空氣南下，白天開始會由北而南溫度逐漸下滑，北部及東北部最先有感，預計今天白天溫度約18-20度，會一路下滑，晚上到周五清晨會逐步降到10-12度，空曠區域或靠山區有機會降到8-9度。

他說，和前幾波寒流相比，不算太冷，但這陣子已經相當溫暖，習慣偏暖的天氣一下子降溫三四度，還是會有點感覺，要多注意這波的溫差變化。

中部及南部今天上半天還感受不到變化，仍有機會到20-26度，但中午過後也會逐漸感受到降溫，預計今晚到周五清晨低溫11-14度，空曠地區低溫10-11度，南部的高雄屏東感覺應該不是很明顯，低溫仍有14-16度。

彭啟明說，預期這波冷氣團影響持續到周五，周五整天回溫幅度很有限，北部高溫只有15-17度，中部19-21度，南部21-23度，周五晚上到周六清晨，仍然要留意輻射冷卻效應，中部以北低溫仍有可能只有10-12度，空曠地區9-10度，南部則是14-16度，空曠低溫12-14度。

冷空氣預計在周六白天逐步減弱，白天的溫度會逐步回升，每天約回溫1-2度，但轉為偏晴朗的天氣型態，仍然要留意清晨輻射冷卻的低溫，屬於日夜溫差大的天氣，如果早出晚歸，要留意穿著上的調整。

他說，這波冷空氣水氣較少，顯著的偏乾冷，只有在東北角迎風面有些地形上的短暫陣雨，中南部仍很穩定，周五開始更轉乾，這波降溫雖讓高山區域有機會在零度以下，但降雪的機會不高，可能山區會有些結霜或道路結冰等現象，仍要多注意。

而南部的空氣品質仍然較差，這主要是和大氣穩定條件有關，配合上微弱的東北風，整個西半部的空氣往中南部流動，本地的累積加上部分境外也有時墊高了濃度，已經連續一段時間都是所有族群不健康等級，未來幾天也沒有天氣條件顯著改變的可能，各種戶外活動要減少戶外滯留的時間，自我的保護要加強。

彭啟明說，過年前7-10天的預測都是較弱的冷空氣接近台灣，降溫幅度很有限，仍以穩定的型態，日夜溫差大，迎風面偶有局部降雨，但溫暖晴朗的時間顯著較多。過年期間的預測仍維持沒有較強的冷空氣影響的趨勢，顯著的偏暖、有陽光，日夜溫差大的天氣，算是一個舒適天氣的年節假期。但也代表西半部的旱象短期仍難有轉機。