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萊豬做肉鬆銷陸？網紅添亂 兩岸深陷惡意螺旋

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陸對台豬肉禁令 去年中港澳3地外銷量占整體近9成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
2020年台灣出口活豬、豬肉及其製品外銷或轉運到中港澳三地，占整體豬產品外銷的88%。圖／取自農委會官網
2020年台灣出口活豬、豬肉及其製品外銷或轉運到中港澳三地，占整體豬產品外銷的88%。圖／取自農委會官網

中國大陸嚴禁台灣肉品進口，農委會表示，我國生鮮豬肉和雞肉沒有出口到中國大陸，加工品2014年底，被中國單方面停止出口，且未理會後續我方詢問。根據農委會農業貿易統計資料，以豬肉及其製品為例，過去10年來，確實沒有出口生鮮豬肉；但香腸、火腿等豬肉調製品和豬肉罐頭，則是一直都有出口或由台灣轉運到中國大陸；且中港澳一併看待，去年出口量占總量近九成。

根據農委會資料顯示，2020年台灣出口活豬、豬肉及其製品共4163公噸，到香港最多，有2018公噸、占48%；澳門1630公噸、占39%；中國大陸57公噸、占1.3%；中港澳三地加起來占總數88%。

其中，40公噸的調製豬肉、17公噸豬肉罐頭到中國大陸；香港則是出口8公噸種豬、49公噸活豬、7公噸冷凍肉品、1919公噸調製肉品，以及36公噸豬肉罐頭；此外，澳門則首度出口7公噸生鮮台灣豬肉，還有1621公噸冷凍豬肉，以及2公噸調製豬肉。

根據農業貿易統計，過去多年來各種豬肉製品都有輸出到中港澳三地，農委會則說，可能業者中轉先報關、不見得有出口，或業者只純粹申報，不一定能實際出口。

大陸國台辦27日舉行例記者會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「鑒於台灣地區有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產的或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。」並嚴查市面上各式台灣加工肉製品。

產業界人士表示，中、港、澳三地區應一併看待，禁令不僅限於中國大陸，也不限生鮮豬肉，還包括冷凍肉品，還有各種台灣豬肉加工製品，包括肉乾、調製肉類、香腸、火腿、臘肉等等，甚至過去香港與台灣還有種豬、活豬的交易，不只是沒有出口生鮮肉品這麼簡單。

雲林食材供應鏈支援小組召集人林宏燦表示，台灣豬肉要面對世界各國豬肉競爭，台灣想以日本為目標市場，但現階段日本進口豬肉以加拿大為主，不見得會改吃台灣豬；以非洲豬瘟(動物)、新冠肺炎(人)的疫情現況分析，中國大陸豬肉價格處於高檔，推估缺口還會維持一兩年，考量雙方習慣差不多、運輸成本也能接受，若要創造不錯的利潤與收益，中國大陸市場是需要去交手的。

肉品大廠及豬肉加工廠則是低調避談，因為有的業者直接在大陸有工廠或養豬場，有的則是一直都有與港澳貿易商進行交易，包括香腸、肉乾、調理包等等，至於對方貿易商怎麼賣，是否轉賣去大陸，我方業者無法置喙。

產業界人士表示，在肉品部分，陸續有「冷凍豬肉」到中國大陸、香港、澳門三地；特別是澳門，去年6月口蹄疫拔針後，出口了7公噸的「生鮮冷藏豬肉」，被農委會視為重啟台灣豬肉外銷前哨站，在這波禁令中是否受波及，值得觀察。

某貿易商說，「(禁令)一公布出來，中港澳貿易線等於全斷。」從前年開始，中國大陸因為非洲豬瘟疫情嚴峻，豬源缺乏，因此，台灣民間貿易商不斷嘗試出口肉品到中國大陸賺價差，特別看準沿海一線城市，毛豬屠宰後，採取六分切(切六大塊)、或四分切(切四大塊)方式冷凍售出，豬肉生肉每公斤約賣150至200元，若有更進一步細分切，每公斤的售價可達250元，在台灣島內貨款結清，貨品合法賣給對岸貿易商，利潤不差。

他表示，豬肉禁令絕對不僅只限於中國大陸，尤其是豬肉加工品、調製肉品非常多；大陸禁令說出口，港澳通路商、貿易商也會跟著縮手；原本今年正在洽談台灣豬肉出口合作，現在應該談不下去了。

大陸國台辦對台發布豬肉禁令，嚴禁台灣地區生產的或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，且消費者發現市場上有來自台灣的類產品，可向當地監管部門反映。本報資料照片
大陸國台辦對台發布豬肉禁令，嚴禁台灣地區生產的或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，且消費者發現市場上有來自台灣的類產品，可向當地監管部門反映。本報資料照片

肉品 生鮮

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