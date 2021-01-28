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強烈冷氣團要來了！北台灣氣溫驟降愈晚愈冷 今低溫下探11度

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強烈冷氣團要來了！ 吳德榮：愈晚愈冷 低溫下探11度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，平地最低氣溫將降至11度左右；迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴。北部18降至11度，中部24降至12度，南部13至26度，東部12至24度。

他說，明天至周六晨強烈大陸冷氣團勢力最強，平地最低氣溫將降至8至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，要注意保暖。大氣迅速轉乾，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花東多雲偶有局部短暫雨的機率。

周六白天起至下周一冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差很大，需注意。

下周二另一小波冷空氣南下，迎風面雲量增多，有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯下降，其他地區影響較小。下周三冷空氣減弱，北台天氣好轉；各地白天氣溫升，夜間輻射冷卻強，日夜溫差大，仍應注意。

冷氣團 保暖

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