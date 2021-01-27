超商結帳快一步竟跟千萬頭獎擦身而過 網笑：平常要多禮讓

109年11~12月統一發票中獎號碼前（25）日出爐，統一超商、全家便利商店和全聯福利中心共開出5張千萬特別獎，其中有3名幸運兒花不到百元，就抱回千萬大獎，叫人羨慕。不過有人歡喜有人愁，一名男子透露，自己的同事在對紙本發票時，赫然發現發票僅差「1個數字」，而且還是前面7個數字都跟1000萬元特別獎一樣，就只有第8個數字不同，不少網友看了直呼「這輩子最接近千萬富翁的一次」。

該名同事在臉書公開社團「爆廢1公社」替同事哭訴，寫道「一步之差，千萬遺憾」，並放上同事於去（2020）年11月18日在全家便利商店屏東長安店消費的發票，上面金額顯示一共消費了144元，發票號碼為「GW-77815837」，再對照財政部公告的統一發票中獎號碼，可以看出特別獎的號碼為「77815838」，就只有第8位數字不一樣，等於說若是原PO的朋友再晚一步結帳，就能成為千萬富翁。

根據25日的新聞報導，全家便利商店開出的2張千萬大獎消費金額都不到百元，其中一人在屏東長安店消費95元，另一人在屏東恆春麗園店消費60元。ETtoday新聞雲消息指出，原PO的苦主同事在屏東長安店買了一包香菸、一杯美式咖啡和一包草莓土司，總額144元，然而財神爺卻選擇降臨在後面晚一步結帳的消費者，讓不少網友安慰說「一切都是命」、「比悲傷更悲傷的發票，天註定好了」。

同時也有不少網友發揮幽默，留言表示「就說了不要趕時間」、「平常就要多禮讓別人」、「或許後面那位打了統編，這樣你有沒有感覺好一點」、「難怪人家會說『下一個會更好』，哈哈哈」。

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