國際佛光會30周年 奮起飛揚活動開跑

國際佛光會自1991年成立以來迄今30年，是一以佛教徒為主要組成對象的世界性人民社團。佛光會在創會會長星雲大師領導下，從事教育、文化、慈善等各項公益活動，並於2003年受到聯合國肯定，正式成為「聯合國非政府組織」(NGO)會員。

國際佛光會適逢30周年慶，今天在國父紀念館舉辦「佛光會三十，奮起飛揚」系列活動。首先登場的影像展在文華軒及文化藝廊舉行，展期為1月27日至2月3日。藉由影像記錄了佛光會30年來，以文化、教育、慈善、共修等公益活動，戮力提升民眾心靈道德，安定社會人心與透過教育翻轉生命的精彩歷程。2月2日舉辦「佛光會三十．音樂會」、2月3日舉行「佛光會三十．奮起飛揚」話說佛光會暨第二屆「三好微電影國際創作競賽」頒獎典禮，為佛光會「三十而立」帶來歷史性回顧與展望。

國際佛光會中華總會副會長趙翠慧表示，回顧國際佛光會三十年，就是奉行星雲大師所宣揚的三好，「做好事、說好話、存好心」，盼透過歷史照片，以影像展覽及系列活動，與各界一同回顧佛光會30年來服務社會的點滴與善美，持續發揮正向影響，奮起飛揚，讓世界看見了佛光會的善美。

國際佛光會中華總會監事長潘維剛致詞時說，星雲大師教會信徒發願，不論順境或逆境，在不斷學習與信仰實踐，開拓了人生視野與承擔力量。國際佛光會共在100多個國家有600多萬信徒，2019年國際佛光會更於法國巴黎進入聯合國教科文組織(UNESCO)舉行 「國際佛光會第7屆第1次世界理事會議」，來自世界各地2,000餘名佛光人代表與會，讓世界看見佛光會的公益能量。