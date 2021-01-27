一天沒看到鳳梨會怪怪的！鳳梨田代代傳 這家出3個神農

「一天沒看到鳳梨會怪怪的！」46歲陳映延在嘉義民雄「鳳梨家庭」長大，祖傳田地從爺爺一代代交到他手上，小時候暑假是鳳梨產季，看著朋友玩耍自己卻要採收，心裡曾不是滋味，長大才發現鳳梨就像他的空氣跟水，早就離不開生活；他還研發五種香味鳳梨、創立品牌活絡社區，今天獲頒「農業界奧斯卡」十大神農獎，更是家族中繼叔叔、母親後第三個獲此殊榮的人。

農委會今天頒發第卅二屆「十大神農獎及模範農民獎」，肯定陳映延致力培育玉蘭花、百香果、櫻桃、琉璃、水蜜桃鳳梨等五種鳳梨新品種，有不同香氣跟味道，更研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，解決缺工問題，還創立品牌帶動社區發展。陳映延表示，他就讀嘉義大學園藝系，喜歡開發新品種，未來希望加強整合工作，結合每個人不同專業將鳳梨行銷出去，建立「一加一大於一的價值」。

陳映延說，家裡三代都種鳳梨，連父親的三個兄弟都是鳳梨農，其中一個叔叔陳憲星在大力推廣之下，讓全台灣九成以上鳳梨田都種金鑽鳳梨，被稱為「金鑽鳳梨之父」；他的母親則特別重視食品安全跟自然生態，不施用農藥、以有機營養液種鳳梨，兩人分別在多年前獲得神農獎，現在他是家族中第三個「神農」。

在鳳梨家庭長大的他，也曾有過叛逆想法，陳映延說，小時候要幫忙家裡種田或包裝，而暑假是鳳梨產季，是一年當中最忙碌的時候，朋友都可以出門玩樂，自己卻只能在家採收，「鳳梨園濕熱、葉子又硬又刺」，對孩子的他來說是一大苦差事，長大後才能體會爸媽的辛勞，現在他反而希望鳳梨田可以傳到第四代，甚至「像歐洲葡萄園一樣變成百年基業」。