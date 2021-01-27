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他印紙本發票遭嗆「幹嘛不存載具」 網：對獎是一種儀式感

聯合新聞網 / 綜合報導
單月的25日是統一發票開獎日，民眾紛紛拿出前兩個月消費過的發票出來對獎，看看是否有財神爺降臨。圖／本報資料照
單月的25日是統一發票開獎日，民眾紛紛拿出前兩個月消費過的發票出來對獎，看看是否有財神爺降臨。圖／本報資料照

單月的25日是統一發票開獎日，民眾紛紛拿出前兩個月消費過的發票出來對獎，看看是否有財神爺降臨。只不過隨著科技不斷進步，現在許多人會選擇把發票存進載具，不只環保也能省下對獎時間，卻也有人因為堅持列印出紙本發票而被周遭人用異樣眼光看待，不禁發文問道「這年頭還在對紙本發票是不是老人？」，引發諸多熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上指出，1月25日是109年11~12月統一發票開獎日，因此跟公司同事聊起對發票事宜。原PO告訴同事自己把所有的發票都存放在家中，要等到下班後才能回家對獎。殊不知話一說出口，就被同事們以一臉詫異的表情看待，笑原PO說「這年頭還有人對紙本發票喔？不是直接用手機就好嗎？」，讓他委屈表示「我就沒在用電子載具啊！」，道出自己被嗆聲的無奈。

貼文曝光後，不少網友深有同感表示「我是老人，我都對紙本」、「紙本比較刺激」、「我中獎的都是紙本發票」、「我就老人，不相信APP」。有網友表示對紙本發票象徵一種「儀式感」，認為「這是一種過程，一種感覺」，還反問說「那你買刮刮樂會自己刮還是直接兌獎？」。不過也有網友透露「有些店家就還在用傳統發票你怎麼存」、「有些店就不能刷載具」。

根據「發票載具-手機載具」官網資料顯示，每開立一張紙本發票，就要耗費十萬分之一棵樹，倘若一年開出5億張左右的發票，等於就有5萬棵樹木要被砍伐。因此鼓勵民眾前往財政部電子發票整合服務平台，透過三招完整體驗電子發票帶來的便利性，如此一來不僅不再讓紙本發票塞滿錢包，也能隨時掌握所有發票消費金額、時間和明細，又能讓雲端幫忙自動對獎、獎金自動匯款，難怪有網友在原PO底下留言說「紙本對獎超花時間，載具一秒對獎就是爽」、「拿到發票掃一下比較省時間啊」。

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