強烈冷氣團明挾雨南下 氣象局：愈晚愈冷急凍時間出爐

又要變冷了！中央氣象局說，明天強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，最冷時間點落在明晚到後天，預計影響到周六清晨，低溫下探9度。下周四將在有新一波冷空氣來襲，目前預測是東北季風等級。

氣象局說，明天下半天強烈大陸冷氣團南下，由北而南會愈晚愈冷，中部以北、東北部晚上只剩12到13度，其他地區15度，沿海空曠跟近山區平地再降1到2度。同時水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象局也說，明天東北風增強，下午有陸上強風特報，桃園到台南、花東沿海地區包含綠島蘭嶼，還有恆春半島、澎湖、金門都有九到十級強陣風。

氣象局說，該冷氣團最冷時間是明晚到後天清晨，後天整天都算冷，周六清晨受到輻射冷卻效應影響也很冷。中部以北、東北部降到9到11度，其他地區12到13度，沿海空曠地區更低，恐怕只有7度。北部、東半部整天天氣寒冷，其他地區則是偏早晚冷。不過後天水氣就減少了，僅東部跟北部山區有雨，其他多雲到晴。

氣象局說，高溫部分，明天北部18到19度，中部23度，南部27度，東部20度。後天冷氣團影響明顯，全天大台北11到15度，北部10到17度，中部11到22度，南部13到23度，東部13到16度。

氣象局還說，明晚到後天清晨因為還有些水氣沒散掉，宜蘭、花蓮山區有0度可能，配合水氣的話，會有結霜跟霧淞發生機會。至於下雪則可遇不可求。

氣象局說，周六清晨冷氣團還在，到白天冷氣團減弱，氣溫才回升，每天回升一點，西半部日夜溫差大。各地到下周一水氣比較少，幾乎多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

氣象局說，下周二、三會有另一波水氣增多，北部、東半部留意局部短暫雨，其他地區多雲到晴。此外，下周四可能有東北季風等級冷空氣，一路影響到下周六，不過還要觀察。