2014年陸已禁台豬雞進口 農委會：對現狀沒有改變

中國大陸國台辦今天表示，由於台灣開放進口萊豬加上禽流感等疫情，嚴禁台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。農委會今天表示，2014年11月起中國大陸就已禁止我國豬、雞肉類製品進口，因此現狀並沒有改變；農委會主委陳吉仲說，台灣豬肉九成以上供應國內市場，此措施對台灣養豬產業影響是微乎其微。

國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，台灣進口萊豬及禽流感疫因此嚴禁台灣豬肉產品輸入。據了解，由於WTO規範食安檢驗與動植物防疫檢驗措施（SPS），其中我國本來就因禽流感、口蹄疫無法出口豬肉、雞肉製品到中國大陸，若國台辦稱因台灣進口萊豬而特別提出加嚴限制，將涉及貿易條件變更，而中國並未正式向WTO提出此一申請。

陳吉仲今天出席十大神農頒獎典禮時受訪表示，所有相關通知不能口頭講，「我們就等正式的任何公文書」，貿易不是發言人說什麼就結束，國際貿易非常錯綜複雜，每個國家在做任何防檢疫決定時都要經過完整內部程序，評估完對外公告還要通知WTO，但我國目前沒有收到WTO任何訊息，「一個發言人講算不算數？」要有完整資料通知才能知道，因此對此議題無法正式回覆。

陳吉仲表示，台灣每年屠宰800多萬頭豬，九成以上都是供應為主，有多餘的才會出口到其他國家，因此大陸這些措施對台灣養豬產業影響是微乎其微。至於目前台灣種豬銷售到香港，以及生鮮豬肉出口到澳門部分是否受影響，陳吉仲僅表示，港澳的經貿規範跟大陸並不一致。

農委會國際處統計，我國多年來因口蹄疫關係無法出口生鮮肉品，因此生鮮豬肉出口到中國大陸的數量都是0，至於香腸、肉乾、肉鬆等豬肉加工產品出口每年仍有少數出口到中國大陸，官員指出，2011年2月中國曾同意國內五家業者可以出口豬肉、雞肉產品過去，但2014年11月即宣布暫停，等於我國所有豬肉、雞肉生鮮或加工製品都不能出口到中國大陸，因此國台辦今天此一宣示，對現狀其實並無任何影響。

不過根據統計數字，2015年後每年仍有少數豬肉加工製品出口到中國大陸，最多154公噸、最少33公噸，去年為58公噸，官員說，這些統計是報關數量，有些可能是轉口貿易，是其他國家的豬肉製品中轉台灣再出口到中國大陸，或有些是業者只是純粹申報，但不一定真的能實際出口過去。