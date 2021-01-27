禁止探病／聯合醫院即日起謝絕訪客 北市府：配合中央

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，因應國內醫院發生新冠肺炎院內感染事件，調整醫療院所門禁及人員管制措施，「北北桃地區所轄醫院」即日起至2月9日止，若非必要禁止陪病或探病，若有實地探視需求，則需配合實名制登記及院方相關管理措施。

北市聯合醫院表示，即日起至2月9日止加強全院門禁管制，「謝絕所有探病訪客」。若有陪同需求者，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院須持健保卡、身分證或相關文件，務必戴口罩並主動告知TOCC。

陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證、量體溫，無發燒、呼吸道症狀者才能入院陪病，但仍建議家屬多改以通訊軟體，如LINE視訊等替代實地探病。

聯合醫院指出，儘管禁止探病訪客，但若有第一，病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需家屬簽署同意書或文件；第二，急診、加護病房貨安寧病房等特殊單位，因應病人病情需要可陪同。

第三，其他因病患病情惡化或醫療處置需求，或長時間住院病患等情況，經評估後有不要探病且依醫療機構同意者，其家屬或照護人可入院陪同。

北市聯醫表示，民眾應養成量體溫、勤洗手、妥善處理口鼻分泌五、減少觸摸眼鼻口及盡量不要到人多壅擠的公共場所等習慣，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，勿前往公共場所，請在家休息。

另外，萬芳醫院也表示，一切配合中央發布的規定，禁止陪病或探病，除非有特殊狀況；就算入院探病，每床病人最多1名陪同者。

北市衛生局表示，一切遵照中央宣布規定辦理。