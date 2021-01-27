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搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

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搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

因應國內疫情升溫，又快進入人潮大量移動的春節連假，雙鐵將採取加嚴措施。交通部長林佳龍今上午鬆口，將朝對號入座、限制飲食方面規畫。具掌握，春節期間高鐵將暫停發售自由座車票，台鐵對號列車也將限制每列發售120張站票。且不只雙鐵，其他交通運具內也要禁止飲食。其中，飲食限制會比停售自由座更早實施。

林佳龍今上午接受媒體訪問時表示，目前提出的建議是採取對號入座，飲食方面也會有所限制，但長途旅客茶水需求等狀況，會有例外處理作法。

林佳龍說，目前確定秋冬防疫專案會延長，加上春節會有大量疏運，會有更嚴格防疫措施，包含高鐵在春節疏運期間採對號座，取消自由座，先前自由座車廂空出來座位會在適當時機對外開放訂票。需要更多班次部分，高鐵已在規畫增加和調度。

飲食部分，林佳龍也說，特別雙鐵乘坐時間長，若有特殊需要的對象，或是茶水需求，在確保防疫安全情況下會有適度彈性，但原則上在列車裡面會管制飲食。便當部分，場站方面因為旅客進出有需求，車站沒有列入加嚴管制範圍，但列車是密閉空間，接觸時間久，將討論嚴格進行防疫規定（指列車上禁止販售）。

根據本報掌握，除了2月8日至2月16日春節期間，高鐵暫停發售自由座，改全車對號座銷售；台鐵也要對站票實施總量管制，每列對號列車（城際列車）最多發售120張站票，比照去年清明對號列車措施，每節車廂最多站位15位。至於區間車、使用電子票證者，則不在此限制內。

飲食部分，交通部也規畫，不只雙鐵，連其他交通運具，如客運、船舶、國內航班等，都要禁止飲食，郵局營業區域内同樣禁止，但有例外規定。飲食限制的上路時間有望早於春節，不過還要等指揮中心拍板。例外部分，有討論到若有茶水需求，會適度放寬。

針對上述規畫，交通部強調，相關防疫加嚴措施已提報指揮中心，指揮中心還要審查，明天才會正式對外公告。據悉，在飲食限制的例外條件，變數會較大。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上則表示，交通部有召開會議，已有初步結果，且正行文報到指揮中心加以檢視，會尊重交通部。明天看完文以後會公布。

春節

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