快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親媽養重病兒 刮刮樂中百萬淚謝「醫療費有著落了」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
桃園市八德區的「輝躍投注站」店中的金蟾蜍，客人到店裡都會摸摸它希望帶來好運。圖／台彩提供
桃園市八德區的「輝躍投注站」店中的金蟾蜍，客人到店裡都會摸摸它希望帶來好運。圖／台彩提供

過年期間最熱門的2000萬超級紅包刮刮樂，已經開始販售，也傳出不少中獎的好消息。其中北市一名單親媽媽獨自扶養患有心臟病的兒子，在16日晚上刮中三獎百萬元，落淚感謝直呼「醫療費用有著落了。」

台彩今透露，「2000萬超級紅包」刮刮樂近期陸續在北台灣開出三獎、百萬獎金。台北市文山區興隆路的「豐享彩券商行」，中獎人是一位住在附近的單親媽媽，時常到店內聊天談心，前些日子兒子檢查出有心臟方面疾病，需做重大手術，因此母子時常穿梭於各大醫院之間，中獎人擔心自己年事已高，有多重慢性疾病，身體狀況不佳，同時也煩惱兒子醫藥費與療養等相關問題。

1月16日傍晚，中獎人又來到投注站，刮了100元面額刮刮樂之後，突然望向「2000萬超級紅包」刮刮樂，一時興起隨手挑了一張想試試手氣，還緊張到不敢整張刮開，只刮開了條碼，投注站店員幫她以投注機對獎出現「未授權」，恭喜她刮中大獎了！中獎人趕緊將每個遊戲刮區全部刮開，一度以為是中了10萬元，仔細算才發現原來是中了100萬，非常驚喜，簡直不敢置信，隨即感動落淚頻頻道謝及感恩，直呼兒子的醫療費用有著落了，感謝公益彩券給他們機會，並頻頻表示待兒子康復必將回饋社會。

新北市蘆洲區也傳出好消息，新北市蘆洲區的「飛承彩券行」，刮出大獎的是一名平常天天都會購買今彩539年約40多歲的男性上班族，最近財運很旺，同一張今彩539中了2注二獎，覺得應該是牛年快到了，運勢超牛，想趁運勢旺刮個大獎，尤其是希望可以刮中今年「2000萬超級紅包」二獎的BMW休旅車來開。

中獎人來投注站一次就霸氣買了二本「2000萬超級紅包」，看到櫃檯上擺放的「倒流香龍」木雕前放滿了一元硬幣，投注站杜小姐告訴他用放在「倒流香龍」前的一元硬幣刮可以刮中大獎，中獎人也就拿自己口袋的一元換了「倒流香龍」前其中一枚一元硬幣回家。

隔天早上中獎人笑咪咪地回到店內興奮的告訴杜小姐說：「中啦！我的媽呀！妳這香龍的一元硬幣真的有神！」杜小姐急忙詢問究竟是中了多少?中獎人從包包拿出一張刮開的「2000萬超級紅包」，指著其中一個刮區說：「你看這裡！中了一百萬吶！我跟你說，我昨天買了二本回家後就跟家人開始刮，刮了幾張沒有什麼大獎，伸手進口袋拿東西的時候掉出了那枚我跟「倒流香龍」換來的一元硬幣，想到你說香龍的錢幣會帶來好運，便用這枚一元硬幣來刮，結果就刮出一百萬了，香龍真的很神！」中獎人還特別再放了許多一元硬幣在香龍前方，希望也能把好運分享給其他人，也祝福店家能再開出大獎。

桃園市也傳出有民眾中獎，桃園市八德區的「輝躍投注站」，中獎人是年約50歲男性，是投注站的常客，平常就熱愛玩刮刮樂，覺得是做公益，又可以有機會中大獎，中獎人得知一年一度、春節前才會有的「2000萬超級紅包」上市了，便趕快來投注站想要試試手氣，中獎當天他一來到店裡就有種莫名覺得今天會刮中大獎的感覺。

他每次買彩券都會摸摸店裡的金蟾蜍，覺得會帶來好運，這天照例摸了金蟾蜍之後，陸續刮了2到3本，都有刮中5000元和一些小獎，覺得很幸運，後來他發現其中一張刮刮樂竟然刮出了100萬，直呼不敢相信，開心的和店裡老闆分享喜悅，還說老婆很辛苦，這是今年過年最好的禮物。

新北市蘆洲區的「飛承彩券行」櫃檯上擺放的「倒流香龍」木雕，有中獎人用木雕前的硬幣刮出百萬獎金。圖／台彩提供
新北市蘆洲區的「飛承彩券行」櫃檯上擺放的「倒流香龍」木雕，有中獎人用木雕前的硬幣刮出百萬獎金。圖／台彩提供

紅包 刮刮樂

延伸閱讀

icash也能試手氣！「金招財刮刮樂icash2.0」首批發行1萬張　7-11門市限量開賣

電子票證結合刮刮樂 金招財刮刮樂icash2.0中獎率100％

感謝健忘丈夫跟會錯意店員 雙重好運讓她刮中2800萬元

不出運勢書震撼彈後 唐綺陽再開直播哽咽：很感傷

相關新聞

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

因應國內疫情升溫，又快進入人潮大量移動的春節連假，雙鐵將採取加嚴措施。交通部長林佳龍今上午鬆口，將朝對號入座、限制飲食方...

懷孕護理師駐守監測體溫 民眾罵醫院沒良心…同事說話了

桃園醫院疫情擴大，引起部分民眾恐慌，諸多公共區域加強清潔、消毒與體溫檢測，不過有一民眾赴醫院時，撞見負責駐守體溫站的人員竟是一位懷孕護理師，氣得大罵「有沒有良心」...

雙鐵春節能不能吃東西 陳時中：明天對外公布

部桃群聚仍在觀察期，近期國際疫情持續延燒，台灣新冠疫情內憂外患，眼看又快進入人潮大量移動的春節連假，指揮中心今與交通部開...

國道3號基隆隧道車禍 尖峰時間大塞車基金公路上不去

基隆市動物保護防疫所劉姓動保員今天傍晚駕車，運送化毛膏等物資前往七堵寵物銀行途中，在國道3號南下指標0.8公里基隆隧道內...

檢舉交通違規限16項 網友：違停須駕駛不在 怎舉證？

為維護交通秩序、兼顧檢舉亂象，交通部初步擬定修法方向，將民眾檢舉違規行為正面表列。朝野立委認為，雖然無法將全數違規樣態明...

菸酒加檳榔致癌率高達123倍 醫師提醒這幾招助降風險

口腔癌患者年齡層因抽菸酗酒等問題，年齡層下修，醫師也提醒就算檳榔無添加物，搭配菸酒仍有超高致癌風險，若有徵狀出現，應提早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。