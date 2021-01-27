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北市大安區10大肇事路口 警春節加強取締

中央社 / 台北27日電

台北市警察局大安分局今天指出，分析去年轄內前10大易肇事路口，包括有基隆路與羅斯福路口、忠孝東路與建國南路口等，為防制交通事故春節前後將加強取締違規及疏導，請用路人留意。

大安分局今天發布新聞稿表示，統計轄內去年1至12月A1（死亡）交通事故，死亡人數共計4人；相較民國108年同期的15人死亡，減少11人。

另分析去年轄內前10大易肇事（易壅塞）路口，大安分局指出，分別為基隆路與羅斯福路口、和平東路與基隆路口、辛亥路與基隆路口、和平東路與建國南路口、信義路與建國南路口、忠孝東路與建國南路口、仁愛路與敦化南路口、忠孝東路與敦化南路口、忠孝東路與復興南路口，以及仁愛路與復興南路口等。

大安分局說，上述路口肇事原因前3名，分別為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」和「變換車道或方向不當」。

為防制交通事故發生，大安分局表示，春節連續假期前、後，將針對上述易肇事（易壅塞）路口規劃警力，加強取締違規及交通疏導，另針對羅斯福路沿線，昨天也召開協調會研擬如何因應假期車流及交通疏導作為。

大安分局提到，統計去年1至12月轄內取締違反號誌管制（含闖紅燈、不依號誌指示行駛）、未依規定轉彎（含迴轉）、逆向行駛及超速等重大交通違規件數，共計有8萬105件；相較108年同期的6萬3850件、增加1萬6255件。

大安分局呼籲，民眾在春節連假短途儘量不要上國道，可行駛替代道路或搭乘公共運輸。

基隆 事故 春節

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