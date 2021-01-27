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宜蘭宣布各家醫院停止探病至2月9日 除非這三種情形

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣宣布即日起停止到醫院探病，住院的陪病者仍以1人為限，管制措施到2月9日，除非有三種例外情形，評估同意後才能進入醫院探病。記者戴永華／攝影
宜蘭縣宣布即日起停止到醫院探病，住院的陪病者仍以1人為限，管制措施到2月9日，除非有三種例外情形，評估同意後才能進入醫院探病。記者戴永華／攝影

由於部桃醫院爆發新冠肺炎院內感染，宜蘭縣政府今天召集縣內各大醫院討論防疫管制措施，獲得醫院支持配合。縣長林姿妙宣布，即日起調整醫療院所門禁及人員管制措施，除例外情形，一律停止開放探病，住院病人的陪病者仍以1人為限，該管制暫時實施到2月9日。

衛生局說明三種例外的情形：(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

林姿妙呼籲民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

衛生局表示，民眾進出醫院無故不配合佩戴口罩者，可依傳染病防治法開罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

宜蘭縣宣布即日起停止到醫院探病，住院的陪病者仍以1人為限，管制措施到2月9日，除非有三種例外情形，評估同意後才能進入醫院探病。圖／衛生局提供
宜蘭縣宣布即日起停止到醫院探病，住院的陪病者仍以1人為限，管制措施到2月9日，除非有三種例外情形，評估同意後才能進入醫院探病。圖／衛生局提供

衛生局 林姿妙 口罩

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