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羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

春節買套票或入住東部飯店 搭客運出遊4人同行1人免費

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
公路總局協調客運業者針對春節推出優惠，初二至初四出遊，購買宜花東台灣好行套票或入住飯店、民宿，可享國道、公路客運路線4人同行，1人免費。本報資料照
公路總局協調客運業者針對春節推出優惠，初二至初四出遊，購買宜花東台灣好行套票或入住飯店、民宿，可享國道、公路客運路線4人同行，1人免費。本報資料照

春節連續假期從2月10日起至16日共計7天，預估蘇花改初一出現南下返鄉車流，公路總局針對車潮，首度開放大客車行駛蘇花改路肩，預估較自駕節省40至60分鐘時間，客運業者針對連假推出優惠，初二至初四出遊，購買宜花東台灣好行套票或入住飯店、民宿，可享國道、公路客運路線4人同行，1人免費，返程還能再抵200元優惠。

公路總局說，春節期間搭乘公路客運至宜蘭、花蓮、台東，持票證向指定租賃業者租車，可享租車優惠，完成租用車輛後，憑租車憑證及客運去回票證，不限同一客運公司，可請領票價優惠，汽車可折200元，機車則可折100元。

另針對大眾運輸工具，宜花東市區公車班次加密，尖峰每30分鐘就有1班車，宜蘭縣假日觀光接駁公車8條路線，初一至初五每日增班45車次，其餘43條台灣好行路線，使用電子票證有半價優惠。

國道客運部分，全國14家業者計90條路線，平均票價有85折，優惠期間為2月9日至16日止，若搭乘台鐵、高鐵、國道客運，於10小時內轉乘再地客運，享基本里程或一段票免費。

另外，針對宜蘭、花蓮、台東部分，今年台北區監理所推「東部限定」加碼，農曆春節初二至初四期間出遊，購買宜蘭、花蓮、臺東台灣好行套票（需4人參加），或於當地飯店或合法民宿住宿，18條往返宜蘭、花蓮及臺東地區的國道、公路客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵200元票價優惠。

公路總局說，國道五號因實施主線儀控，開放大客車通行路肩，若乘客運行經該路段，與自駕塞車相比，可節省30至40分鐘，業者也允諾往返北宜國道客運路線，尖峰5分鐘內一班車，候車時間不超過20分鐘；若搭乘客運往返台北、花蓮，行經蘇花改路段，可望較塞車通行時間節省40至60分鐘。

國道客運 台灣好行 票價

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