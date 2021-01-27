台北國際電玩展28日將如期登場 再增設防疫排隊區、容留降至7千人

全球重要遊戲展會之一，2021台北國際電玩展Taipei Game Show（以下稱台北電玩展）將於28日起一連4天在台北南港展覽館1館如期登場！受到近日本土疫情緊張的影響，除了國外遊戲廠商改以虛擬方式展出之外，商談也改為線上媒合，現場活動體驗遊戲款數則減半為100款，並以線上虛擬方式提供不同的玩樂體驗、分流來展場的玩家人數。

為了在疫情期間讓民眾更安心逛展，主辦單位27日宣布再加強防疫措施，除配合防疫指引實施2021台北國際電玩展相關應變計畫，展期間現場聘駐護理人員並建立與疾管機關通報機制。展場規劃更加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規劃500個展位，以符合來場者保持社交距離之需求。另增加設置2大防疫排隊區，提供玩家遊戲體驗或參與活動排隊，能夠嚴守保持社交距離及安全。

主辦單位表示，將遵照「COVID-19中央流行疫情指揮中心」疫情警戒標準及公眾集會因應指引事項規定，全面落實進入展區實名制、量測體溫、手噴酒精、全程配戴口罩、禁止飲食，並加強實施展區消毒、出入口人流統計及管制、展區內保持社交距離等防疫措施。此外，現場將嚴格實施展場內人數的容留管控機制，原展館同時段容留人數12,000人，將限縮至7,000人以下，並視情況啟動批次進出管制，降低風險。主辦單位及各參展廠商，將實施攤位內設備每日消毒並全面宣導來場玩家相關防疫入場規範。如有不符規定經勸導未改善者，將強制驅離出場。