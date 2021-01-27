懷孕護理師駐守監測體溫 民眾罵醫院沒良心…同事說話了

桃園醫院疫情擴大，引起部分民眾恐慌，諸多公共區域加強清潔、消毒與體溫檢測，不過有一民眾赴醫院時，撞見負責駐守體溫站的人員竟是一位懷孕護理師，氣得大罵「有沒有良心」，也掀起網友們表態對立看法。

臉書社群「靠北護理師」昨（26）日貼出一張投稿照片，有民眾進某間醫院大廳時，發現監看測量體溫人員是身懷六甲的護理師，直言「這是哪個單位啊？怎麼會叫孕婦站體溫站，有沒有良心」。

「不要被誤導了，他們有用遠紅外線感測儀～」，不過大部分網友看完照片細節後反而抱持相反意見，女性網友們表示「要是我是孕婦我也覺得量體溫不錯，總比挺個肚子還要CPR好」、「出入管制而已，又不是篩檢站。這算是涼缺了」，但另一派網友表示「但百貨公司、相關醫院站門口是排除孕婦的」。

還有護理師分享自身經驗「量體溫很難嗎？我在ICU翻身、洗澡、CPR照樣來」、「比起在臨床上拚命走動，還是進入負壓隔離，亦或是執行什麼侵入性治療，這真的一塊蛋糕而已」，甚至有照片中該院同事向大家說明，這只是因應防疫才有的，「體溫站都是輪流，還是可以坐的！這就是醫護…我也站過！」並呼籲大家應該把防疫做好才是重點。

為減少持續擴大隔離對象，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，調整醫療院所門禁及人員管制措施，台北市、新北市、桃園市所轄醫院即日起至2021年2月9日止，除例外情形，停止開放探病，住院病人之陪病者仍為1名。