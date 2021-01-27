菸酒加檳榔致癌率高達123倍 醫師提醒這幾招助降風險

口腔癌患者年齡層因抽菸酗酒等問題，年齡層下修，醫師也提醒就算檳榔無添加物，搭配菸酒仍有超高致癌風險，若有徵狀出現，應提早就醫。

張先生年約36歲，抽菸超過20年，吃檳榔超過5年，發現左舌腫塊後開始戒檳榔，但腫塊未消失，約3個月後就診至臺中榮總嘉義分院就診時，切片報告為局部輕微上皮異常，決定接受切除手術，切除後病理報告證實為舌癌第一期。

醫師邱于容提醒，口腔癌期別越晚，代表腫瘤的範圍越大，如果患者未即時就醫，嚴重恐侵犯周邊組織及重要的神經血管，造成生命危險。

據福利部資料顯示，台灣地區近幾年口腔癌發生率占十大癌症前五名，近幾年年齡層有下降趨勢，常見於青壯年男性，特別是勞動人口，因為個人工作環境等因素，藉檳榔或菸酒以提神、交際應酬。

有些民眾認為檳榔不加入紅白灰、荖花等其他添加物就不會有致癌危險，醫師邱于容提醒不論有無添加物都可能致癌，若同時有嚼檳榔、抽菸、喝酒的習慣，罹患口腔癌的機率更高達123倍。

口腔潰瘍一般於兩週內可癒合，若久未癒合應立即到醫院檢查。另建議民眾平日可於刷牙時留意口腔內是否有不明的突起、粗糙纖維化、紅白斑塊等，或是吞嚥時有異物感，若經過一段時間仍未改善，就應該就醫檢查。

邱于容說，口腔癌第一期，通常腫瘤完整切除之後定期追蹤即可；二期以後，腫瘤切除後須視情況予以適當重建，有頸部淋巴轉移者須同時清除頸部淋巴組織，若未接受治療，腫瘤在口腔內不斷增生，最後仍會造成顏面的腫脹及變形，甚至咀嚼吞嚥功能也會受影響，癌細胞的擴大轉移，嚴重將可能導致呼吸困難。

邱于容提醒，口腔癌的局部或頸部淋巴復發常見於治療後三年內，治療後應每個月定期回院追蹤檢查，若醫師評估情況穩定，回院追蹤檢查時間間隔便可拉長至二或三個月。