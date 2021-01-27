一件襯衫／林采緹：離婚，是讓我成為更有勇氣的女人

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請林采緹作為節目第16集的來賓。采緹說，她這輩子都在照顧別人，最終落下的眼淚，代表的是對自己的虧欠。

女孩們，妳體諒了全世界、卻從未體諒過自己，是時候該多照顧自己一點了。

那些疼痛都是蛻變的過程，破繭後，我才能更恣意的展翅飛翔。

林采緹在跌跌撞撞的愛情路上，始終是樂觀的。即使在過程中，遇上了對方劈腿、動手傷害她，讓她內心有諸多的不愉快，她卻總能用力回想起那些體貼的時光、令她動心的片段，依靠這些美好的回憶來維持她的感情。

我都還來不及感受婚姻，幸福的幻想就已全然破滅了。

漸漸的，采緹好似成為愛人的附屬品，沒有自己的聲音、沒有自己的依歸，她用盡所有力氣只為了成就男人的夢想。離婚的念頭，浮現過千千萬萬次，但因著社會壓力的框架、親朋好友的碎嘴，內在的恐懼會排山倒海的撲來，所以采緹一再的選擇原諒，不停地給予對方機會。

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》邀請林采緹作為來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供

「但是為什麼我都沒有給自己一次機會？」

終於有一天，采緹選擇放過自己。

「離婚」這個決定，她想得比「結婚」還更清楚。

婚姻的本質是什麼？也許沒有正確答案，但采緹知道，愛一直都存在著，只是連結的形式有所不同。許多人對於離婚，會覺得難以啟齒，擔心失去自己的價值；但離婚的選擇，其實是一種勇氣與果決。隨著時間與年齡的成長，她決定卸下身分、慢下腳步，給自己更自由的空間。

分開，是教她如何去愛，也是一個機會，讓雙方都能成為更好的人。

采緹用她獨有的樂觀，面對過去的失意。現在的她，用更坦然也更勇敢的樣子告訴我們，離過婚的女人，依舊懂得如何愛人，懂得讓自己過得幸福後，期待下一次的愛情降臨。

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》邀請林采緹作為來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供

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