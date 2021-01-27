檢舉交違浮濫要明列？警政署：建議限縮在嚴重違停

民眾檢舉交通違規件數逐年上升，引發浮濫檢舉爭議，造成民怨及警力負擔。交通部初擬道路交通管理處罰條例修正草案限縮檢舉項目，但檢舉舉發最多的違規停車仍可檢舉；警政署說，建議限縮在併排、公車站、消防栓等嚴重影響交通安全及順暢的違停。

交通違規檢舉量大，警方去年接獲598萬6147件，其中舉發最多前3名分別是違規停車217萬5690件、未依規定使用燈光46萬5988件、闖紅燈25萬7560件。

根據草案，開放的檢舉項目參考道路交通管理處罰條例7條之2，也就是警察當場不能或不宜攔截製單舉發，得逕行舉發項目，以彌補警力取締不足，如闖紅燈、搶越行人穿越道、危險方式駕車等。

至於違規停車則限制在「駕駛人不在場」才能檢舉，警政署評估將減少3至4成檢舉件數，但整體檢舉量仍大，且車窗隔熱紙「越貼越黑」，很難看見駕駛，建議限縮在嚴重違停，而不論駕駛是否在場。

另外，草案限制連續檢舉舉發，原則上違規行為未逾6分鐘、違規地點未逾6公里或1個路口，不得連續檢舉舉發。

警政署說，違停牽涉停車位、道路工程標線等問題，許多檢舉對交通安全沒有太大實質效益，且針對同一車輛連續檢舉，駕駛短時間收到大量罰單，失去交通安全教育意義。