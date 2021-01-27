icash也能試手氣！「金招財刮刮樂icash2.0」首批發行1萬張 7-11門市限量開賣
年關將近，許多消費者喜歡在春節時買刮刮樂、彩券試手氣，愛金卡公司今年發揮創意，於年前推出業界首張電子票證結合刮刮樂玩法的「金招財刮刮樂icash2.0」，中獎率百分之百、張張有獎，最大獎項高達1萬元儲值金，首批發行1萬張，每張售價100元。
「金招財刮刮樂icash2.0」封套紙卡特別設計為刮刮樂風格，並印製「幸運號碼」銀漆提供消費者刮除，重現真實刮刮樂的緊張感；每張卡片背面設計了中獎金額銀漆，刮除後即可顯示該張卡片的中獎金額，1,000元以下中獎金額提供消費者持中獎卡片至7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，輸入「幸運號碼」及卡片背面認證碼，即可直接將中獎金額感應儲值至icash2.0卡片內；中獎金額1,000元以上則需與愛金卡公司客服聯絡領取。
即日起「金招財刮刮樂icash2.0」於7-ELEVEN門市限量販售，限量9,500張，每張售價100元，到貨數量依各門市庫存為準；博客來與7-ELEVEN線上購物中心也提供線上訂購，限量500張。
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