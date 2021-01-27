中年族憂退休金不夠用 專家點出2大NG理財法

一項調查顯示，40歲以上中年族普遍對退休生活花費感到憂慮，但存退休金可能用錯方法。財經作家施昇輝指出，「定存」、「在股市賺價差」是2大常見錯誤，建議靠股息生活相對穩定。

台灣高齡化政策暨產業發展協會與56789年齡實驗室今年1月針對全台17縣市、年滿40歲的民眾進行「台灣退休經濟安頓感大調查」，有效樣本1078份，盼瞭解民眾對於退休金額、金融素養、年報酬率、理財工具等4大指標的想法。

調查顯示，台灣民眾平均退休年齡為61.7歲，遠低於日本的70歲、美國66.9歲、加拿大64.8歲、英國64.5歲等。

有趣的是，接受調查的民眾無論是否退休，每月預估的花費大約都落在新台幣3.3萬元，但已退休者認為理想退休金僅需967萬元，尚未退休者卻認為至少要有1298萬才足夠退休生活所需，相差約34%。

進一步調查發現，尚未退休者對於退休後生活花費擔心指數高達6.2分，遠高於已經退休者的4.3分，有7成平均在退休前22年就開始準備退休金，已退休者則平均提前11.5年準備退休金，顯示民眾對於退休後的經濟安頓抱有高度謹慎。

除此之外，已退休、未退休者對於退休金的存法也大不相同，已退休者多達48%採定存、35%買保險、33%買股票；尚未退休者則有44%買保險、40%買股票，僅39%定存。

高發會執行長陳雪慧表示，過去老一輩退休後，大多只要準備10多年的退休金即可，但隨醫療愈來愈進步，平均壽命大大延長，民眾退休後的生活可能是20年、30年甚至40年，如何規劃這麼長期的退休生活，也對還未退休的民眾帶來壓力，呼籲政府擬定相關政策觀念應轉型。

「定存」、「在股市賺價差」是常見的理財錯誤，財經作家施昇輝比喻，退休後的生活費就像一瓶礦泉水，銀行定存恐讓錢愈存愈不值錢，在股市賺價差更可能不小心把水打翻，他認為挑選年報酬率5%以上的標的、定期定額投入，每年就能靠著領股息過生活，無論股市漲跌都不容易擔心受怕。