Google台灣新辦公室亮相 導入在地元素 員工餐廳就像自家「灶腳」

夢幻辦公室再開箱！Google 27日宣布位於Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室正式啟用，這個新辦公室園區是美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地，更是整合Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。Google台灣也預告，將於2023年於園區內再新增另一座辦公室。

Google台灣於2006年正式成立，今年剛好是15周年，而HTC手機研發部門正式加入Google台灣團隊也已屆滿3周年，近年來Google台灣已發展為亞洲最大的研發基地之一，無論是產品研發、網路基礎建設、市場營運，台灣一直在Google全球願景中扮演要角，許多像是Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，均由Google台灣團隊高度參與、甚至主導進行。

就像電影中的夢幻辦公室一樣，Google台灣的新辦公室也採用了許多有趣、開放式的設計，並融入許多在地化的設計元素與巧思，台灣特有的動植物、風土特色都隱藏其中。幫助員工舒壓、充電的健身房、按摩室、遊戲室都是基本配備，提供多種菜單選項的餐廳更以員工投票選出的「ZAOKA」（即台語「灶腳」，廚房）來命名。