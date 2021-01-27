聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google台灣新辦公室亮相 導入在地元素 員工餐廳就像自家「灶腳」
夢幻辦公室再開箱！Google 27日宣布位於Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室正式啟用，這個新辦公室園區是美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地，更是整合Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。Google台灣也預告，將於2023年於園區內再新增另一座辦公室。
Google台灣於2006年正式成立，今年剛好是15周年，而HTC手機研發部門正式加入Google台灣團隊也已屆滿3周年，近年來Google台灣已發展為亞洲最大的研發基地之一，無論是產品研發、網路基礎建設、市場營運，台灣一直在Google全球願景中扮演要角，許多像是Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，均由Google台灣團隊高度參與、甚至主導進行。
就像電影中的夢幻辦公室一樣，Google台灣的新辦公室也採用了許多有趣、開放式的設計，並融入許多在地化的設計元素與巧思，台灣特有的動植物、風土特色都隱藏其中。幫助員工舒壓、充電的健身房、按摩室、遊戲室都是基本配備，提供多種菜單選項的餐廳更以員工投票選出的「ZAOKA」（即台語「灶腳」，廚房）來命名。
過去5年來，Google在台灣的正職員工人數已成長10倍，辦公室據點更橫跨6個縣市。Google也預告，在新辦公室啟用之後，今年將更擴大人才招募與實習計劃，首度新增製造工程、Google Cloud雲端服務、技術專案管理等實習機會；推出針對女性、弱勢族群等相關的職涯發展活動；也預計將培訓與徵才機會拓展至更多校園和職能領域，並提供更多與軟硬體及雲端技術相關的免費線上課程。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言