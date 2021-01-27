快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google台灣新辦公室亮相 導入在地元素 員工餐廳就像自家「灶腳」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Google位於Tpark（台北遠東通訊園區）新辦公室建築外觀。圖／Google台灣提供
Google位於Tpark（台北遠東通訊園區）新辦公室建築外觀。圖／Google台灣提供

夢幻辦公室再開箱！Google 27日宣布位於Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室正式啟用，這個新辦公室園區是美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地，更是整合Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。Google台灣也預告，將於2023年於園區內再新增另一座辦公室。

Google台灣於2006年正式成立，今年剛好是15周年，而HTC手機研發部門正式加入Google台灣團隊也已屆滿3周年，近年來Google台灣已發展為亞洲最大的研發基地之一，無論是產品研發、網路基礎建設、市場營運，台灣一直在Google全球願景中扮演要角，許多像是Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，均由Google台灣團隊高度參與、甚至主導進行。

就像電影中的夢幻辦公室一樣，Google台灣的新辦公室也採用了許多有趣、開放式的設計，並融入許多在地化的設計元素與巧思，台灣特有的動植物、風土特色都隱藏其中。幫助員工舒壓、充電的健身房、按摩室、遊戲室都是基本配備，提供多種菜單選項的餐廳更以員工投票選出的「ZAOKA」（即台語「灶腳」，廚房）來命名。

過去5年來，Google在台灣的正職員工人數已成長10倍，辦公室據點更橫跨6個縣市。Google也預告，在新辦公室啟用之後，今年將更擴大人才招募與實習計劃，首度新增製造工程、Google Cloud雲端服務、技術專案管理等實習機會；推出針對女性、弱勢族群等相關的職涯發展活動；也預計將培訓與徵才機會拓展至更多校園和職能領域，並提供更多與軟硬體及雲端技術相關的免費線上課程。

兩間員工餐廳共可容納接近600人，餐廳名稱為員工投票選出的「ZAOKA」以及 「Meet」。圖／Google台灣提供
兩間員工餐廳共可容納接近600人，餐廳名稱為員工投票選出的「ZAOKA」以及 「Meet」。圖／Google台灣提供
Google Logo外牆，由台灣特有苔癬組成。圖／Google台灣提供
Google Logo外牆，由台灣特有苔癬組成。圖／Google台灣提供
全新的辦公園區設有各類型的實驗室與測試設施，讓Google台灣團隊更有效率地進行各種產品的技術開發與製造流程。圖／Google台灣提供
全新的辦公園區設有各類型的實驗室與測試設施，讓Google台灣團隊更有效率地進行各種產品的技術開發與製造流程。圖／Google台灣提供
新辦公室設置了幫助外部訪客瞭解Google AI與軟硬體體驗的產品情境展示區。圖／Google台灣提供
新辦公室設置了幫助外部訪客瞭解Google AI與軟硬體體驗的產品情境展示區。圖／Google台灣提供
飲料區取名為 「Hong Te」( 即台語「奉茶」)，由專業咖啡師駐點，並提供現打蔬果汁等多樣性的飲料選擇。圖／Google台灣提供
飲料區取名為 「Hong Te」( 即台語「奉茶」)，由專業咖啡師駐點，並提供現打蔬果汁等多樣性的飲料選擇。圖／Google台灣提供
Google台灣的新辦公室融入許多在地化的設計元素與巧思，各樓層均設有的零食飲料空間，讓員工隨時可以補給能量。圖／Google台灣提供
Google台灣的新辦公室融入許多在地化的設計元素與巧思，各樓層均設有的零食飲料空間，讓員工隨時可以補給能量。圖／Google台灣提供
辦公室內設置了許多身心健康設施，包括健身房、按摩室、遊戲室等。圖／Google台灣提供
辦公室內設置了許多身心健康設施，包括健身房、按摩室、遊戲室等。圖／Google台灣提供

實習 職涯

延伸閱讀

Google板橋新辦公室正式啟用！成為美國境外最大硬體研發基地

爭取工作權益！10個國家的Google員工合組更大規模工會

手機版Google搜尋頁面大改版！ 看圖帶您了解改版新方向

Android手機充電提示音怎麼換？三步驟教你簡單設定！

相關新聞

檢舉達人爭議多！交通部擬修法明列16項民眾可檢舉事項

交通違規亂象頻傳，民眾拍照檢舉衍生不少糾紛。交通部日前蒐集各方意見後，初步草擬「道路交通管理處罰條例」相關修法，臚列16...

尾牙、送神日祭拜攻略！「4種水果」不能用 當心對神明不敬

國曆1月28日（農曆12月26日）是我們俗稱的「尾牙」，當天除了祭拜土地公外，也會感謝地基主護衛家宅，因此要來告訴大家需要準備的供品以及祭拜時間，特別要注意有「4種水果」對神明不敬，千萬不能拿上供桌。

特斯拉Model 3換電池要價近40萬！但網友這樣算超划算

高達37.7萬元的電池組貴嗎？有網友在Mobile01版上討論，認為等8年後在無人為損害下自然更換電池，到時候特斯拉可能因為電動車愈趨普而降價；「估計會降到30到35萬以下」，屆時「等於花費35萬換一台新古車，再戰10年沒問題，傳統汽油車若要有同等功能和性能，只能重買一台，遠超過35萬。」

檢舉交通違規限16項 網友：違停須駕駛不在 怎舉證？

為維護交通秩序、兼顧檢舉亂象，交通部初步擬定修法方向，將民眾檢舉違規行為正面表列。朝野立委認為，雖然無法將全數違規樣態明...

發票中獎！男見「消費明細」秒尷尬：該拿給媽媽換錢嗎？

109年11月、12月統一發票中獎號碼在25日開出，許多民眾紛紛對起發票，期待能抱走千萬大獎。一名網友習慣將中獎發票交給媽媽換錢，不過因為消費明細寫著「驗孕棒」，害他猶豫不決遲遲不敢行動。

檢舉交違浮濫要明列？警政署：建議限縮在嚴重違停

民眾檢舉交通違規件數逐年上升，引發浮濫檢舉爭議，造成民怨及警力負擔。交通部初擬道路交通管理處罰條例修正草案限縮檢舉項目，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。