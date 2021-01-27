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男子四肢無力食慾差、發燒就醫 正子造影揪出腫瘤源頭
58歲吳姓男子患有糖尿病，因四肢無力、食慾差、發燒到急診就醫，經腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟左葉有顆5公分大的病灶，懷疑是肝膿瘍或是膽管癌，經醫師建議接受正子造影全身檢查，發現不僅肝臟有腫瘤，在胃及大腸也各有一顆腫瘤及瘜肉，讓他驚訝不已，幸在接受手術治療後恢復健康。
大千綜合醫院一般外科主任劉信誠說明，病患的症狀原懷疑為肝膿瘍，但電腦斷層與核磁共振檢查一直無法排除惡性腫瘤的可能性，且患者吃東西如果太大口，吞嚥常會卡卡不舒服，食量也變少，因此建議他自費接受正子造影檢查確認有無其他惡性腫瘤，經正子造影檢查結果懷疑胃有腫瘤且合併肝轉移，在接受胃鏡檢查後，證實為胃腺癌。
劉信誠以腹腔鏡手術切除病患全胃及肝臟左葉腫瘤，術後病理報告顯示，肝臟腫瘤確實為胃腺癌轉移，與正子造影檢查的推論吻合。另外，正子造影檢查發現的大腸瘜肉經大腸鏡切除後，也發現有輕中度的細胞變性，還好及早發現切除，免除後患。
大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏指出，多數惡性腫瘤細胞的葡萄糖代謝比正常細胞旺盛，會吸收大量的葡萄糖，因此正子造影檢查利用此一特性，讓檢查者注射氟化去氧葡萄糖正子藥劑後，觀察體內是否有葡萄糖攝取異常增高的部位，進而可以找到惡性病灶。
他表示，藉由正子造影檢查不僅可提高診斷準確性，更可讓病人獲得適合的治療方式；現行健保可給付乳癌、淋巴癌、大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸癌(不包含腦癌)、原發性肺癌、黑色素瘤、甲狀腺癌、子宮頸癌等，若罹患其他癌症或來源不明的惡性腫瘤，可選擇自費檢查，及早揪出病灶，讓癌症無所遁形。
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