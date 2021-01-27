國健署、漁業署共推9道健康年菜 葷素、長者都合適

春節將至，國民健康署與農委會漁業署合作，今舉辦「牛年有『魚』圍爐食當令 愛地球護健康」記者會，選用在地、當令食材和國產漁品「黃金鯧」等，推出兼顧營養、少油，平均每人850大卡低熱量的9道特色年菜。

國民健康署社區健康組組長羅素英表示，根據105年年春節體重控制電話訪問調查，春節以後，約有4成民眾年後體重上升，平均增重公斤數1.7公斤，傳統年菜有少蔬果、少纖維問題，這次年菜採「多蔬果」、「選海鮮」，富含膳食纖維及健康蛋白質。

此次推出一桌8人份年菜，共9道料理，含魚肉水餃、毛豆水餃、紅燒金鯧、檸香酒燒蛤蜊、鮮蔬豆皮捲、清炒長年菜、白菜滷、山藥排骨湯、芋香珍穀飯，每人平均攝取850大卡。

農委會漁業署署長張致盛表示，象徵年年有餘的魚料理是家家戶戶必備的吉祥年菜，國產水產食材具有價格平實及料理應用多元優勢，這次年菜料理包含蛤蜊、午仔魚、福壽魚（台灣鯛、吳郭魚）等，午仔魚是北部、南部民眾都喜歡；福壽魚若料理方式好，也能當生魚片，價格實惠，十分適合國民日常烹調用。

羅素英說明，福氣年菜中，魚類可提供Omega-3多元不飽和脂肪酸、維生素、礦物質等維持身體健康必要的營養素；文蛤富含鐵質，可預防及改善缺鐵導致的貧血，而魚類普遍飽和脂肪酸及膽固醇低；芋香珍穀飯中使用多種未精製全穀類，含有豐富的膳食纖維及維生素B群，另芋頭富含鋅，更是素食者補充鋅的絕佳來源。

國民健康署署長王英偉補充，福氣年菜採用大量植物性食材提供豐富的營養素，他舉例，毛豆為優質蛋白質來源，且富含維生素E，有很好的抗氧化能力，十分推薦民眾、長者享用毛豆水餃料理。

張致盛表示，台灣是漁業大國，漁獲來源包括遠洋、近洋、養殖，但民眾恐對魚相對陌生，台灣養殖漁業有很好的金鯧魚，過年用「全魚」拜拜好。