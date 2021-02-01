國旅煩惱比一比！車陣、人群、排行程 遊客對哪項最頭大？

受到國際疫情影響，今年上半年出國希望不大，國內旅遊再次成台灣旅遊市場兵家必爭之地！UUPON市場趨勢洞察發現，牽動台灣民眾國內旅遊的考量因素，最重要的一環就是「交通」。UUPON最新調查顯示，國人對於旅遊偏好的第一名，就是交通便利，而旅遊五大煩惱第一名，也是交通堵塞，顯示交通對於國內旅遊的關鍵角色。

開心出遊關鍵 「交通」成最大考量

UUPON根據調查數據分析，發現國人旅遊的五大偏好排行榜，「交通便利」高居第一名，獲得21.1％受訪者的支持。其次是「住宿體驗」(12.6％)、「飲食偏好」(12.5％)、「遠離塵囂」(6.8％)，及「物價便宜」(6.7％)。其中「交通便利」，是不分年齡，不分收入，普遍性獲得民眾支持。小資族以及年輕世代，傾向偏好到物價便宜的地方旅遊，樂齡族群則是較喜歡遠離塵囂。

進一步追問受訪者的旅遊煩惱，「交通堵塞」又高居五大煩惱第一名，高達23.4％受訪者選擇此項。「人潮擁擠」則是以些微差距排名第二，有22.5％受訪者選擇此項。三至五名的煩惱，分別為「天災意外」(11.9％)、「行程安排」(11.8％)，及「住房訂購」(10.2％)。其中，交通堵塞也是普遍性的煩惱，年輕以及樂齡族群，覺得安排行程好麻煩，輕熟齡族群則比較擔心天災意外來臨。

民眾於國內旅遊時，最注重交通問題。 圖／UUPON提供

方便、自主性高 「自駕遊」仍是民眾首選

其次，從國人對旅遊交通工具的選擇偏好來看，自主性高的「自駕」仍為民眾出遊首選。調查顯示，選擇「全程自駕」進行旅遊的民眾約佔44%，明顯高於「全程搭乘大眾運輸工具」的36％，以及「大眾運輸結合租車服務」的20％。從另一方面來看，也可說有半數以上民眾不再拘泥自己開車出遊，改用其他方式到達目的地，以避免周休、連假出遊人數龐大，耗費時間在塞車上的困擾。

調查也顯示，在可複選的前提下，民眾願意選擇搭乘大眾運輸工具進行旅遊，最重要的因素就是「便利性」(83.8％)，其次是「價格」(69.7％)，第三名是「時間」(61.3％)。而台鐵仍然是民眾旅遊的首選，在可複選的前提下，獲得78.3％受訪者支持，其次是高鐵(66.4％)和客運(62.6％)。顯示想要推動大眾運輸工具，價格和方便性還是消費者最重視的關鍵。

民眾出遊仍以全程自駕居多。 圖／UUPON提供

行程安排成痛點 新興app成出遊利器

從國旅五大煩惱可發現，除了不可抗的天災人禍、交通阻塞外，行程規劃成為國人最頭痛的問題，然若進一步調查，是否知曉近年來新興的旅遊規劃app，竟僅44%民眾聽過，而真正曾經使用該app規劃行程者，約佔20%。

由於旅遊規劃app可協助使用者開發陌生景點，除了可依目的地安排景點順序、確認車程、停留時間等，部分也具有美食推薦、記帳、與旅伴共同編輯等功能，相當方便。據調查，旅遊規劃app使用者最滿意的功能為「預估行程花費」與「特色景點餐廳住房推薦」，其次則是「自動計算交通時間」和「搭配Google Map找景點」。

目前市面常見的旅遊規劃app包括Line旅遊、Funliday、TripHugger等，各有特色，消費者可依偏好選擇適用軟體。

旅遊規劃app使用者最滿意其預估花費及特色推薦2大功能。 圖／UUPON提供

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