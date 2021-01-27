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尾牙、送神日祭拜攻略！「4種水果」不能用 當心對神明不敬

聯合新聞網 / 綜合報導
尾牙、送神日的祭拜攻略。示意圖／ingimage
尾牙、送神日的祭拜攻略。示意圖／ingimage

就是明天！國曆1月28日（農曆12月26日）是我們俗稱的「尾牙」，當天除了祭拜土地公外，也會感謝地基主護衛家宅，因此要來告訴大家需要準備的供品以及祭拜時間，特別要注意有「4種水果」對神明不敬，千萬不能拿上供桌。

按照傳統習俗，民眾可以準備「春捲（潤餅）」或「刈包」來祭拜土地公，春的台語發音竟似「剩下」的諧音，也就是「有餘」的意思，至於塞滿餡料的刈包，因其半圓形狀跟錢包相似，代表招財的好彩頭。此外，三牲四果、零食餅乾也能祭拜，因為土地公愛吃甜，可以多準備花生、麻糬。

祭拜地基主則準備家中日常飯菜、便當、3杯酒和水果，唯獨「芭樂、番茄、李子、釋迦」不能上供桌。民間認為地基主是陰神，祭拜盡量簡單快速，拜完土地公後再感謝地基主，時間通常選在傍晚時刻。

除此之外，國曆2月5日（農曆12月24日）為送神日，民間信仰要恭送家中諸神，尤其是「灶神」回天庭，這天會感謝灶神一整年的辛勞，一般供品會準備甜食如年糕、湯圓，這樣祂才會回天庭說好話，通常都是在廚房擺供桌祭拜。

土地公 尾牙 民間信仰

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