退休更要努力花錢 莫讓啃老賴終生

「退休的人就是要好好花錢，千萬不要再為子女操心！」台灣高齡化政策協會與56789年齡實驗室27日發布「台灣退休經濟案頓感調查」，發現國人平均在會在退休前22年開始存錢準備，每個平均花費約3.3萬，不過知名節目主持人夏韻芬分享經驗時認為還不夠，她鼓勵民眾更早就要準備退休金，且不要再想「養兒防老」。

國人退休月花3萬

台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會）執行長陳雪慧表示，台灣針對退休後生活以及國人退休狀況的調查報告與累積數據並不夠，因此他們希望透過調查了解台灣民眾布局退休的狀況。56789年齡實驗室執行長莊雅萌說，根據調查結果，一般民眾認為要退休金要存1298萬、每個月理想花費約3.3萬。

另外調查顯示，國人擔心退休生活花費的分數為5.3分（滿分10分），未退休者更高達6.3分，莊雅萌分析，是因為國人對退休想追求高品質生活，以及對未來不安的結果影響所致。在調查中，國人從43歲開始存錢，不過金融知識平均為42分（滿分100），她認為這是需要警覺的地方。

不要為了孩子拖累退休

「退休生活其實應該大方一點！」夏韻芬直言，如果退休想要有高品質生活，學想學的東西、吃想吃的食物，都需要大量花費，每個月花3.3萬太少，還應該更多。但她也分析，其中勞保、勞退可以幫忙負擔部分金額，因此自己真的要存的錢沒有想像中那麼多。

她坦言，自己因為出車禍，許多活動因此取消，現在處於半退休狀態，因此要靠投資彌補工作上的損失，而且人類的壽命只會愈來愈長，因此43歲以前就要準備為退休規劃。她也提到身旁許多朋友因為孩子啃老，退休時還負債累累，非常痛苦，因此不要為孩子賺錢，而是要考量日後的退休生活品質。

「定期定額的投資最適合退休規劃！」知名理財作家施昇輝認為，股票有漲有跌、難以預料，如果是定期配息的ETF會是比較好的理財選擇。另外除了儲蓄、投資與理財之外，最好還要預留一生退休金的5%做為緊急預備，另外到了40幾歲，不要聽信有錢人的投資建議，因為「無知不可怕，但一知半解的投資最可怕。」

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