快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

退休更要努力花錢 莫讓啃老賴終生

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「退休的人就是要好好花錢，千萬不要再為子女操心！」台灣高齡化政策協會與56789年齡實驗室27日發布「台灣退休經濟案頓感調查」，發現國人平均在會在退休前22年開始存錢準備，每個平均花費約3.3萬，不過知名節目主持人夏韻芬分享經驗時認為還不夠，她鼓勵民眾更早就要準備退休金，且不要再想「養兒防老」。

國人退休月花3萬

台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會）執行長陳雪慧表示，台灣針對退休後生活以及國人退休狀況的調查報告與累積數據並不夠，因此他們希望透過調查了解台灣民眾布局退休的狀況。56789年齡實驗室執行長莊雅萌說，根據調查結果，一般民眾認為要退休金要存1298萬、每個月理想花費約3.3萬。

另外調查顯示，國人擔心退休生活花費的分數為5.3分（滿分10分），未退休者更高達6.3分，莊雅萌分析，是因為國人對退休想追求高品質生活，以及對未來不安的結果影響所致。在調查中，國人從43歲開始存錢，不過金融知識平均為42分（滿分100），她認為這是需要警覺的地方。

不要為了孩子拖累退休

「退休生活其實應該大方一點！」夏韻芬直言，如果退休想要有高品質生活，學想學的東西、吃想吃的食物，都需要大量花費，每個月花3.3萬太少，還應該更多。但她也分析，其中勞保、勞退可以幫忙負擔部分金額，因此自己真的要存的錢沒有想像中那麼多。

她坦言，自己因為出車禍，許多活動因此取消，現在處於半退休狀態，因此要靠投資彌補工作上的損失，而且人類的壽命只會愈來愈長，因此43歲以前就要準備為退休規劃。她也提到身旁許多朋友因為孩子啃老，退休時還負債累累，非常痛苦，因此不要為孩子賺錢，而是要考量日後的退休生活品質。

「定期定額的投資最適合退休規劃！」知名理財作家施昇輝認為，股票有漲有跌、難以預料，如果是定期配息的ETF會是比較好的理財選擇。另外除了儲蓄、投資與理財之外，最好還要預留一生退休金的5%做為緊急預備，另外到了40幾歲，不要聽信有錢人的投資建議，因為「無知不可怕，但一知半解的投資最可怕。」

【更多精采內容，詳見

退休金 理財 高齡化

延伸閱讀

薪水會交給另一半管理？「關鍵條件」曝光獲共鳴：我家是這樣

藝人六月新書《讓生活只留下最喜歡的》分享減法生活及理財術

監委口中的惡質司法人員現況？民團揭：正在爽領退休金

施昇輝／「破產上天堂」是第三人生花錢最高境界 但花完還沒上天堂怎麼辦？

相關新聞

影／交通部研擬春節防疫 林佳龍：對號入座、限制飲食

交通部長林佳龍今天上午表示，即將到來的春節疏運期間，今天將會向中央防疫指揮中心提出建議，初步方向是採取對號入座，飲食方面...

特斯拉Model 3換電池要價近40萬！但網友這樣算超划算

高達37.7萬元的電池組貴嗎？有網友在Mobile01版上討論，認為等8年後在無人為損害下自然更換電池，到時候特斯拉可能因為電動車愈趨普而降價；「估計會降到30到35萬以下」，屆時「等於花費35萬換一台新古車，再戰10年沒問題，傳統汽油車若要有同等功能和性能，只能重買一台，遠超過35萬。」

調車員遭兩車廂重夾出血身亡 產工指台鐵三肇因釀殉職

台鐵日前再傳職安事故。屏東潮州一名36歲林姓台鐵調車員，18日上午進行車廂更換摘掛作業時，疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，...

發票中獎！男見「消費明細」秒尷尬：該拿給媽媽換錢嗎？

109年11月、12月統一發票中獎號碼在25日開出，許多民眾紛紛對起發票，期待能抱走千萬大獎。一名網友習慣將中獎發票交給媽媽換錢，不過因為消費明細寫著「驗孕棒」，害他猶豫不決遲遲不敢行動。

女醫北捷手扶梯站左側不讓行槓上中年男 保全沉默讓她傻眼了

眼科醫師黃宥嘉昨(26)日在臉書PO文，爆氣自己因為站在北捷手扶梯左側未讓行，而與一名中年男子發生衝突。令她抱怨連連的是，僅管北捷早已取消「手扶梯左側通行」規定，出面協調的北捷男性保全卻「一句話也說不出來」。

菜還沒點急著送免費小菜？美食家曝內幕 店家沒虧錢還更賺

外出用餐時，進到餐廳後店員常會送上免費的小菜招待，而小菜的種類多元，常見的有炒花生、辣蘿蔔等。有美食達人揭開店家這番「套路」，這些免費招待的小菜其實並不會讓他們虧本，甚至可能幫助他們賺到更多錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。