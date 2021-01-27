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高鐵228連假加開102班次周五開搶 高鐵：有自由座規畫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

228和平紀念日共有三天連假。台灣高鐵公司宣布，為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月26日（五）至3月2日（二）規畫疏運，期間加開102班次列車（南下49班、北上53班），總計五天提供838班次列車的旅運服務。

旅客可自1月29日（五）凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

以往有關高鐵加班車資訊，新聞稿上都會表明將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車。不過該次訂票資訊新聞稿，卻沒提是否有自由座。據悉，因應國內疫情升溫，雙鐵加嚴措施主要以春節為主。高鐵公司補充，228連假現在仍有自由座規畫，但是否會調整要看後續政府防疫政策和疫情發展，至於春節連假部分，還要等指揮中心指示。

台灣高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容，輕鬆規畫超值的高鐵旅程。

高鐵公司指出，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位、購票，以節省寶貴時間。同時，高鐵公司也將持續配合政府政策，並依疫情狀況及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

高鐵公司特別提醒旅客，疏運期間請配合政府「秋冬防疫專案」，切實做好各項防疫措施。旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施，共同守護台灣得不易的防疫成果。

高鐵 疫情

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