中南部1月29日前PM2.5指數高 台中啟動應變措施

根據環保署空品預報，1月27日至1月29日環境風場偏北風，部分時段風速偏弱，中南部地區空品恐達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒，台中市已啟動應變措施，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查等，並持續監控空品狀況，提醒市民留意空品變化，做好防護措施。

台中市環保局表示，昨天是偏弱的偏北風吹拂，環境濕度高，西半部持續有局部濃霧發生，中南部位於下風處，易累積汙染物，致部分時段及地區空品不佳。今天起東北季風稍增強，但中南部地區位在下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，空品仍有轉差疑慮；明日傍晚起，東北風挾帶境外汙染物移入，西半部汙染物濃度易上升。

環保局表示，市府持續監控空品並執行應變措施，包含通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝、加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局指出，提醒民眾隨時注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈活動，必要時應戴上口罩。另空品受地形及氣候影響，有較大不確定性，如欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網：http://bit.ly/1PYK6fP。