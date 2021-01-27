春節期間慢性處方箋 提前於1月29日開放領藥

迎接春節7天假期，台中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞提醒，慢性病人藥物要準備好。他指出，配合健保署規定，慢性病人上次給藥天數最後1天，也就是藥吃完的日期，落在2月10日至2月16日春節期間，可提前於1月29日起到醫院領藥備用。

謝蕙霞表示，過去經驗，常有慢性病人在農曆春節前，忙到忘記提前領藥，臨時無「藥」可吃，被迫停藥，影響病情控制。所以健保署將2月10日(小年夜)到26日(年初五)領藥期間的慢性處方箋，提早到1月29日開放領藥，家裡有慢性病人，一定要注意春節假期的備藥，吃藥千萬別放假。

謝藥師從假期時間長短研判，應該有許多家庭安排出遊，慢性病人長時間在外遊玩，不如居家方便，因此長備慢性病用藥外，保命急救藥物也不能忽略。例如心臟病人減緩心絞痛使用的硝化甘油舌下錠，或氣喘病人在發作時需要的支氣管擴張劑，務必隨身攜帶，以備緊急情況使用。

萬一因為車程或行程延誤應該吃藥的時間，謝蕙霞建議，應掌握「時間切半」原則，舉例來說，醫囑指示4小時吃一次藥，萬一超過2小時沒吃藥，就建議不要補吃，在下次正常時間服用藥物即可，千萬不要為了補吃藥，而服用雙倍藥物，這是非常危險的行為。